Підрозділи Міноборони за пів року розмінували понад 4 700 га звільнених територій

3 июля 2026 г., 8:15

Міноборони повідомило, що з початку року було знищено майже 2 000 вибухонебезпечних предметів.





За І півріччя 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 4 715 га територій, звільнених від російських окупантів.





Зокрема, підрозділи розмінування Міноборони обстежили та очистили від мін і вибухонебезпечних залишків війни:





831,85 га сільськогосподарських угідь;

16,14 км автомобільних доріг;

6,72 км ліній електропередачі;

186,33 км залізниці.





За шість місяців фахівці з розмінування виявили та знищили 1 914 вибухонебезпечних предметів, а загалом з початку повномасштабної війни – 482 330.





За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, від Міністерства оборони до очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів залучаються підрозділи розмінування Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

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