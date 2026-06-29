Rocket Lab купує оператора Iridium за 8 млрд дол. для створення вертикально інтегрованого космічного гіганта

29 июня 2026 г., 16:46

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Компанія Rocket Lab оголосила про укладення остаточної угоди щодо придбання постачальника супутникового зв'язку Iridium Communications.





Сума угоди з урахуванням грошових коштів та акцій оцінюється приблизно у 8 млрд дол., що робить це злиття одним із найбільших процесів консолідації в історії комерційного космічного сектору. За умовами договору, акціонери Iridium отримають по 27,0 доларів готівкою та фіксовану частку акцій Rocket Lab, що сукупно становить 54 долари за одну акцію Iridium. Ця вартість передбачає премію у розмірі 24,1% до ціни акцій на момент закриття попередніх торгів.





Після оприлюднення інформації акції Rocket Lab на премаркеті зросли на 12%, а цінні папери Iridium злетіли на 22%. Завершення транзакції, яка вже отримала одноголосне схвалення рад директорів обох сторін, заплановане на середину 2027 року після проходження стандартних регуляторних процедур, затвердження акціонерами та SEC. Для фінансування грошової частини угоди Rocket Lab вже залучила зобов'язання щодо надання короткостроковий перехідний кредит на суму 3,6 млрд дол. від Deutsche Bank та Wells Fargo.





Ця покупка дозволить Rocket Lab об'єднати власні ракети-носії та потужності з виробництва супутників із глобальною низькоорбітальною мережею LEO супутників L-band від Iridium, її ліцензованим спектром частот та клієнтською базою, яка налічує понад 2,55 млн активних абонентів у сферах уряду, оборони, авіації, морського та комерційного ринків. Засновник і головний виконавчий директор Rocket Lab сер Пітер Бек (Peter Beck) назвав цю подію визначальним моментом для індустрії, який дозволить вийти далеко за рамки звичайного обслуговування старої інфраструктури та відкрити нові ринки. Керівництво покупця зазначило, що угода допомагає компанії миттєво вирішити три головні виклики у сфері побудови супутникового зв'язку: отримання доступу до частотного спектра, тривалий період розгортання інфраструктури до моменту отримання прибутку, а також роки, необхідні для формування клієнтської бази та постійного грошового потоку. Головний виконавчий директор Iridium Метт Деш (Matt Desch) підкреслив, що в умовах конвергенції космічних та наземних комунікацій успіх залежатиме від здатності швидко виводити інновації на орбіту та ефективно підтримувати їх протягом тривалого часу.





Завдяки поглинанню Rocket Lab отримує миттєвий доступ до таких високотехнологічних напрямків, як супутниковий інтернет речей IoT, технології прямого підключення смартфонів до супутників D2D, а також сервіси позиціонування, навігації та синхронізації часу PNT, які виступають стійкою альтернативою традиційним системам GPS та GNSS в умовах радіоелектронних перешкод.





Об'єднання технологічних експертиз прискорить розгортання супутникового угруповання наступного покоління, включаючи сервіси Iridium NTN Direct, що критично важливо для національної безпеки США та екстреного реагування. У фінансовому плані придбання диверсифікує профіль Rocket Lab завдяки стабільному та високомаржинальному грошовому потоку, адже за підсумками 2025 року дохід Iridium склав 871,7 млн дол., а показник операційної прибутковості OEBITDA досяг 495,0 млн дол. із маржинальністю у 57,0%.





Нагадаємо, Rocket Lab - американська аерокосмічна компанія, заснована у 2006 році в Новій Зеландії інженером Пітером Беком. Вона є одним із визнаних світових лідерів у сфері легких пускових послуг та створення комплексних космічних систем. Флагманська ракета-носій компанії під назвою Electron є двоступеневою системою надлегкого класу, повністю виготовленою з надміцних вуглецевих композитних матеріалів для максимального зменшення ваги конструкції. Вона оснащена інноваційними двигунами Rutherford, які використовують унікальну систему електроприводу насосних агрегатів від літій-полімерних батарей замість традиційного газогенераторного циклу, а всі їхні ключові компоненти створюються методом тривимірного 3D-друку. Ракета здатна стабільно доставляти корисне навантаження масою до 300,0 кг на низьку навколоземну орбіту LEO, використовуючи спеціальний розгінний ступінь Kick Stage для високоточного розгортання кількох супутників на індивідуальні цільові траєкторії. Electron здійснила десятки успішних місій, забезпечуючи швидкий та гнучкий вихід у космос для комерційних організацій та урядових структур, включаючи регулярні запуски для аерокосмічного агентства NASA та оборонних відомств США, причому компанія активно впроваджує технологію повернення та повторного використання її першого ступеня за допомогою парашутних систем. Наразі компанія активно розробляє нову багаторазову ракету середнього класу Neutron, призначену для розгортання масштабних супутникових сузір'їв, доставки великих вантажів та забезпечення міжпланетних місій, а також стрімко масштабує свій бізнес у сегменті проєктування, збирання супутників і постачання високотехнологічних супутникових компонентів.





Аналитики зазначають, що угода між Rocket Lab та Iridium кардинально може змінити ландшафт комерційного космічного ринку, створюючи потужного вертикально інтегрованого гравця. Гравця, здатного напряму конкурувати з бізнес-моделлю компанії SpaceX Ілона Маска (Elon Musk) та її підрозділом Starlink. Тривалий час бізнес Rocket Lab залежав від висококонкурентного та капіталомісткого ринку пускових послуг і виробництва окремих компонентів для космічних апаратів. Придбання готового супутникового угруповання дозволяє компанії здійснити стратегічний стрибок, повністю замикаючи внутрішній цикл від проектування та безпосереднього виведення ракет на орбіту до кінцевого надання супутникових сервісів та орбітальної AI обчислювальної інфраструктури безпосередньо споживачам. Це ліквідує залежність від сторонніх пускових провайдерів та дозволяє компанії утримувати повну маржинальність усередині єдиної структури.





З геополітичного та оборонного погляду, злиття двох ключових підрядників уряду США посилює цифрову та оборонну стійкість країни в умовах зростання глобальних загроз. Мережа Iridium із її захищеним L-band спектром є критично важливою для тактичного зв'язку збройних сил у віддалених регіонах, а альтернативна архітектура PNT забезпечує навігацію навіть у зонах, де сигнали традиційних систем GPS придушуються засобами радіоелектронної боротьби. Швидка інтеграція технологічних можливостей Rocket Lab дозволить оперативно оновлювати орбітальні апарати та масштабувати технологію D2D зв'язку безпосередньо на військові та рятувальні термінали, що дає Пентагону надійний інструмент зв'язку наступного покоління в умовах потенційних конфліктів високої інтенсивності.





З фінансового боку, залучення великого кредиту на 3,6 млрд дол. свідчить про високу довіру з боку провідних світових банків до стратегії розвитку Rocket Lab, попри масштабні боргові зобов'язання. Висока маржинальність операційного прибутку Iridium, що перевищує половину її доходу, забезпечить покупця стабільним та прогнозованим припливом ліквідності, який покриватиме витрати на розробку важкої ракети-носія Neutron та розширення супутникових сервісів. Така фінансова синергія робить об'єднану компанію набагато стійкішою до циклічних коливань ринку та затримок пускових вікон, перетворюючи її з амбітного стартапу на зрілого аерокосмічного гіганта з диверсифікованими джерелами регулярного доходу.

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