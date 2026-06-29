Китайська Hygon анонсувала 128-ядерний процесор C86 із підтримкою SMT4

29 июня 2026 г., 15:35

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Як повідомляє wccftech, китайська компанія Hygon презентувала свої найновіші процесори (CPU) та графічні прискорювачі (GPU) для дата-центрів. Флагманські рішення пропонують до 128 ядер та 512 обчислювальних потоків, що знаменує новий етап у прагненні Китаю повністю позбутися залежності від іноземних технологій.



Hygon, що базується в Пекіні, раніше створювала свої чипи C86 у співпраці з AMD. Тепер розробник оголосив про запуск масштабної програми із шести нових мікросхем, головною з яких стане процесор загального призначення нового покоління - серія C86-5G, покликана замінити поточну корпоративну серію C86-4G.



Головною сенсацією анонсу стало впровадження абсолютно нової мікроархітектури із приростом показника IPC (кількість інструкцій за такт) понад 15%. Нові процесори отримали підтримку технології багатопотоковості SMT4, а це означає, що кожне процесорне ядро здатне одночасно обробляти чотири потоки даних.



Завдяки цьому флагманський чип серії об'єднує 128 ядер та 512 потоків, що кардинально підвищує ефективність роботи у висококонкурентних серверних середовищах.



Серед ключових архітектурних оновлень CPU слід зазначити повну сумісність із набором інструкцій AVX512 для векторних обчислень. Також інтегрована рідна підтримка форматів INT8 та BF16.



Заявлено, продуктивність подвійної точності сягає 10 TFLOPs на базі FP64. За повідомленням Hygon, лінійка C86-5G здатна на рівних конкурувати з новітніми процесорами Intel Xeon 6. Крім того, платформа пропонує 104 лінії інтерфейсу PCIe 5.0, що дозволить китайським виробникам серверів відмовитися від комутаторів американської компанії Broadcom.



Перші чипи нової серії вже надійшли у масове виробництво. На ринок виходять готові серверні рішення: стійковий двопроцесорний сервер H620G59 (2U, повітряне охолодження), безвентиляторна шафа високої щільності TC800G6 із рідинним охолодженням на холодних платах, а також ультращільна система TC8600H G5 із занурювальним (імерсійним) фазовим охолодженням, яка здатна вмістити понад 80000 процесорних ядер на одну групу стійок.



Окрім центральних процесорів Hygon активно розвиває напрямок графічних прискорювачів обчислень - DCU (Data Center Unit), орієнтованих на навчання штучного інтелекту. Новий графічний чип отримав архітектуру GPGPU із підтримкою високошвидкісного міжчипового інтерфейсу та пам'яті класу HBM. Він працює з форматами FP64/FP16/BF16 і, за розрахунками компанії, за своєю потужністю є прямим аналогом прискорювача NVIDIA A100 (архітектура Ampere).



Щоб забезпечити дата-центри повною суверенною інфраструктурою, Hygon презентувала ще чотири допоміжні мікросхеми, які замінять рішення від Broadcom та NVIDIA (Mellanox).



Hygon PCIe 5.0 Switch - комутатор на 104 лінії, покликаний витіснити топові чіпи Broadcom.



Scale-Up Interconnect Switch - власний аналог технологій NVIDIA NVLINK та NVSwitch для надшвидкісного з'єднання кількох GPU/CPU в єдиний кластер.



Мережевий чип ScaleFabric 400G - мережева карта зі швидкістю порту 400 Гб/с, нативним протоколом RDMA та затримкою 0,93 мкс. Рішення створено як альтернатива NVIDIA InfiniBand NDR та має потенціал для еволюції до 800G.



Комутатор ScaleFabric 400/800G - комутатор із загальною пропускною здатністю 64 Тб, затримкою 260 нс та власним 112G SerDes IP. Конкурент комутаторів NVIDIA InfiniBand NDR.



Керівництво Hygon підтвердило, що центральні процесори C86 нового покоління вже серійно відвантажуються клієнтам у складі готових серверних систем, а графічні прискорювачі DCU та супутні мережеві чипи надійдуть у масове виробництво найближчим часом.

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