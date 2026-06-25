Qualcomm презентувала стек Dragonfly - 250-ядерні чипи, архітектуру пам'яті HBC та прискорювач інференсу

25 июня 2026 г., 11:45

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Qualcomm Technologies оголосила про масштабне розширення свого бізнесу та презентував комплексний план розвитку інфраструктури для дата-центрів нового покоління.

В межах щорічного Дня інвестора анонсовано запуск повноцінного апаратного стеку Qualcomm Dragonfly, створеного для обслуговування завдань епохи автономного агентного штучного інтелекту. Нова екосистема містить високопродуктивний 250-ядерний центральний процесор Dragonfly C1000, революційну архітектуру пам'яті High Bandwidth Compute (HBC), прискорювач інференсу Dragonfly AI300, а також передові рішення для мережевої комутації та кастомного кремнію.

Більш того, головною сенсацією презентації стало укладання багаторічної угоди з корпорацією Meta, яка офіційно обрала процесори Dragonfly C1000 як основу для своєї наступної генерації серверних систем.

Центральний процесор Qualcomm Dragonfly C1000 побудований на базі фірмових обчислювальних ядер Oryon із тактовою частотою понад 5 ГГц. Завдяки чиплетній архітектурі, що об'єднує більше 250 ядер, процесор забезпечує двократну перевагу в енергоефективності порівняно з поточними конкурентними рішеннями для серверів. Новинка оснащена інтегрованими інтерфейсами PCIe Gen 7 із пропускною здатністю понад 2 ТБ/с та підтримкою шини CXL для розподілених систем. Лінійка C1000 розділена на три спеціалізовані підкатегорії: чипи для оркестрації складних AI-агентів, процесори загального призначення для хмарних систем та чипи керування для мінімізації затримок між центральним процесором та графічними прискорювачами, а початок комерційних постачань запланований на 2028 рік.

Для подолання головного обмеження сучасної напівпровідникової індустрії - «стіни пам'яті» - Qualcomm представила власну альтернативу дорогому стандарту високосмугової пам'яті HBM. Це тривимірна архітектура, яка фізично об'єднує обчислювальні блоки з низькоспоживаючими чіпами пам'яті LPDDR. Перше покоління High Bandwidth Compute (HBC) буде інтегроване в прискорювач AI250, комерційні зразки якого очікуються в середині 2027 року, і забезпечить рекордну пропускну здатність у 133 ТБ/с на одну плату, що у 18 разів перевищує показники стандартних платформ з LPDDR5X. Наступне покоління технології — HBC Gen 2 — стане основою флагманського прискорювача Dragonfly AI300 з релізом у 2028 році, де ефективна смуга пропускання зросте у 54 рази, забезпечуючи у шість разів вищу пропускну здатність на ват порівняно з класичною HBM від конкурентів.

«Агентний AI створює значне зростання попиту на інференс у дата-центрах. Оскільки ці навантаження стають домінуючими, інфраструктура повинна забезпечувати набагато вищу продуктивність при меншому енергоспоживанні та витратах», зазначив президент та виконавчий директор Qualcomm Крістіану Амон (Cristiano Amon). У свою чергу віце-президент компанії Тоні Піаліс (Tony Pialis) підкреслив, що сучасні потреби підприємств виходять далеко за межі окремих компонентів, і платформа об'єднує обчислення, пам'ять та зв'язок в єдину стійку для складних агентних завдань. Ініціативу вже підтримали понад 35 лідерів світової технологічної індустрії, серед яких Supermicro, Lenovo, Foxconn, Samsung SDS, SK hynix America та Micron.

Наглядачі зазначають, що презентація платформи Dragonfly свідчить про намір Qualcomm здійснити масштабну диверсифікацію бізнесу та вийти за межі традиційного для компанії ринку мобільних процесорів чи чипів для персональних комп'ютерів. Фокусування на виконанні запитів є прагматичним та економічно обґрунтованим розрахунком. Якщо тренування великих моделей штучного інтелекту залишається монопольною зоною важких прискорювачів від NVIDIA, то щоденне функціонування автономних AI-агентів вимагає кардинально іншої інфраструктури, де ключовим фактором стає не максимальна обчислювальна потужність, а собівартість генерації одного токена та швидкість роботи підсистеми пам'яті.

Розробка власної архітектури тривимірної пам'яті HBC замість використання дефіцитної та дорогої HBM дає Qualcomm унікальну ринкову перевагу. Компанія використовує свій багаторічний досвід роботи з мобільною пам'яттю для створення дешевшої та енергоефективнішої альтернативи на базі чіпів LPDDR. Це дозволить запропонувати власникам великих хмарних інфраструктур значне зниження сукупної вартості володіння дата-центрами. Прямий контракт із Meta на постачання Dragonfly C1000 підтверджує, що лідери індустрії готові масово відходити від класичної серверної архітектури на користь кастомізованих енергоефективних рішень для оптимізації витрат під нові типи навантажень.

Головним викликом для Qualcomm на цьому шляху стане відносно пізній термін виходу обладнання на ринок, адже комерційні зразки прискорювачів та процесорів очікуються лише у 2028 році. До цього часу ландшафт моделей штучного інтелекту та архітектур графічних чипів від NVIDIA, AMD чи внутрішніх розробок Google та Amazon може кардинально змінитися. Крім того, компанії доведеться конкурувати в сегменті складного тривимірного пакування мікросхем, де потужності заводів уже розподілені на роки наперед. Проте формування широкої екосистеми за участю багатьох глобальних партнерів та пряма підтримка з боку Meta закладають міцний фундамент для успіху ініціативи.

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