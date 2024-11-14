Lexar представила док-станцію Professional Workflow на 6 відсіків

14 ноября 2024 г., 16:35

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Компанія Lexar анонсувала свої рішення для організації професійного робочого процесу - док-станцію Professional Workflow 6-Bay Docking Station, портативний SSD-накопичувач Professional Workflow Portable, двослотовий картридер Professional Workflow SD UHS-II, картридер Professional Workflow SD/microSD UHS-II, картридер Professional Workflow CFexpress 4.0 Type B і картридер Professional Workflow CFexpress 4.0 Type A.



Док-станція Professional Workflow 6-Bay Docking Station забезпечує зручність і продуктивність для фотографів, відеографів, виробничих команд і професіоналів у сфері медіа в студії. Вона дає змогу користувачам створювати індивідуальні рішення для робочого процесу, які якнайкраще відповідають їхнім потребам, шляхом додавання різних модулів. Від портативних твердотільних накопичувачів, що дають змогу одночасно створювати резервні копії на кількох дисках, до різних пристроїв зчитування карт пам'яті, що дають змогу швидко завантажувати зображення та відзнятий матеріал. Док-станція Professional Workflow 6-Bay Docking Station максимально підвищує продуктивність і спрощує логістику. Оснащена інтерфейсом Thunderbolt 4, що забезпечує швидкість 40 Гбіт/с, Workflow також підтримує відображення 8K на підтримуваних моніторах і вирізняється конструкцією: алюмінієвий корпус із тепловідводом і стійкістю до подряпин, високоефективні канали для повітряного потоку, додаткові порти USB-C і USB-A, а також вбудований вентилятор для підтримання максимальної продуктивності.



Зчитувачі розроблені для безперебійної роботи з док-станцією Workflow і мають чудову продуктивність, що робить їх незамінними навіть у тих випадках, коли док-станція не використовується. Professional Workflow Dual-Slot SD UHS-II Card Reader і Professional Workflow SD/microSD UHS-II Card Reader дають змогу одночасно завантажувати дві карти та забезпечують швидкість передавання даних до 312 МБ/с. Пристрій читання CFexpress 4.0 Type A Reader забезпечує швидкість читання до 1800 МБ/с і швидкість запису до 1650 МБ/с для максимальної ефективності та зворотно сумісний з картами CFexpress 2.0 Type A. Пристрій читання CFexpress 4.0 Type B підтримує швидкість до 40 Гбіт/с і зворотно сумісний з картами CFexpress 2.0 Type B.



Портативний твердотільний накопичувач Professional Workflow забезпечує міцну та довговічну продуктивність для професійного робочого процесу. Завдяки максимальній швидкості читання/запису 2000 МБ/с він прискорює процеси поствиробництва, допомагаючи користувачам досягти максимальної ефективності. Накопичувач має клас захисту IP68 з високим рівнем захисту від води і пилу, а конструкція Thermal Control Design забезпечує його охолодження навіть на максимальних швидкостях.



Карта CFexpress 4.0 Type B DIAMOND використовує технологію PCIe 4.0 для знімання безшовного відео 8K RAW кінематографічної якості з максимальною швидкістю читання 3700 МБ/с, максимальною швидкістю запису 3400 МБ/с і стійкою швидкістю запису 3200 МБ/с, що значно прискорює процес поствиробництва. Вона проходить 8-ступеневе тестування на стійкість до перепадів температур, вібрацій, зносостійкість у 12 000 разів, захист від пилу (IP5X), захист від падіння з висоти 5 м, ударостійкість, стійкість до стиснення у 7 разів вищу, ніж у карт SD, і стійкість до вигинів.



Карта CFexpress 4.0 Type A GOLD забезпечує продуктивність PCIe 4.0: максимальна швидкість читання - 1800 МБ/с, а максимальна швидкість запису - 1650 МБ/с. Користувачі можуть знімати відео кінематографічної якості без випадання кадрів завдяки стійкій швидкості запису до 1400 МБ/с і оптимізувати робочий процес, використовуючи в парі з пристроєм читання карт Lexar Professional Workflow CFexpress 4.0 Type A Card Reader (продається окремо).



Карти CFexpress 4.0 Type B GOLD забезпечують користувачам швидкості читання 3600 МБ/с і запису 3300 МБ/с, а стійка швидкість запису 3000 МБ/с дає змогу знімати відео кінематографічної якості без пропущених кадрів.



Усі анонсовані продукти Workflow і карти CFexpress 4.0 доступні з початку листопада.

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