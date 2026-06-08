Google виплачуватиме 920 млн дол. щомісяця SpaceX за оренду 110 тис процесорів NVIDIA

8 июня 2026 г., 9:35

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SpaceX офіційно оголосила про підписання багаторічної угоди у сфері хмарних послуг із конгломератом Alphabet, який є материнською компанією Google.





Як повідомляє видання Reuters, ця угода дозволить Google зарезервувати значні обчислювальні потужності для розробки штучного інтелекту в той час, як сама компанія Ілона Маска (Elon Musk) активно готується до свого довгоочікуваного дебюту на американському фондовому ринку, який має відбутися наступного тижня. Згідно з поданими до регулюючих органів документами, Google виплачуватиме SpaceX по 920 млн дол. щомісячно починаючи з жовтня поточного року і до червня 2029 року. Протягом літніх місяців аж до вересня обсяг потужностей нарощуватиметься поступово за зниженою тарифною ставкою.





Наданий SpaceX обчислювальний комплекс включає близько 110 000 графічних прискорювачів NVIDIA, центральні процесори, модулі оперативної пам'яті та інші супутні інфраструктурні компоненти. Новий контракт залучив до портфеля компанії Маска ще одного високотехнологічного гіганта першої величини слідом за стартапом Anthropic, що суттєво посилює її AI-позиціонування. Це має ключове значення напередодні первинного публічного розміщення акцій, у межах якого SpaceX планує залучити близько 75 млрд дол. капіталу. Нагадаємо, що у травні компанія Anthropic домовилася про повне використання обчислювального потенціалу фабрики Colossus 1 у Мемфісі, штат Теннессі, яка налічує понад 220 000 чіпів NVIDIA і забезпечить розробнику чат-бота Claude 300 мегават енергетичної потужності.





У річному вимірі сукупна вартість угод SpaceX із компаніями Anthropic та Google становить приблизно 26 млрд дол. Загальна ж вартість розкритих контрактів на надання хмарних обчислень перевищує 70 млрд дол. за умови, що жодна зі сторін не розірве домовленості достроково. В офіційних документах прописано жорсткі запобіжники для клієнтів: якщо компанія Маска не зможе забезпечити доступ до заявленої кількості графічних процесорів NVIDIA до 30 вересня, то після закінчення одномісячного пільгового періоду Google має право негайно розірвати контракт або погодитися на наявну кількість чіпів із пропорційним зниженням щомісячної плати.





Додатково вказується, що після 31 грудня будь-яка зі сторін отримає право анулювати угоду, надіславши офіційне повідомлення за 90 днів до фактичного припинення співпраці. Окремим пунктом фінансового договору зафіксовано, що Google повністю зберігає за собою право власності та всі права інтелектуальної власності на свій власний цифровий контент, створювані AI-моделі, алгоритми та будь-які пов'язані з ними масиви даних, які проходитимуть обробку на орендованих серверах.





Підписання хмарного контракту з Google остаточно трансформує ринкове сприйняття SpaceX напередодні її виходу на IPO. Компанія успішно доводить інвесторам, що вона є не просто класичним аерокосмічним оператором із високими капітальними витратами на ракети та супутники Starlink, а повноцінним бенефіціаром глобального буму штучного інтелекту. Здатність генерувати 26 млрд дол. гарантованого щорічного доходу від інфраструктурних AI-контрактів із Google та Anthropic робить майбутнє публічне розміщення акцій SpaceX надзвичайно привабливим для консервативних фондів Уолл-стріт, перекриваючи за обсягами виручки всі попередні космічні замовлення компанії.





З іншого боку, взяті зобов'язання створюють для SpaceX колосальні операційні та технологічні ризики. Потреба розгорнути та підтримувати безперебійну роботу понад 300 000 найновіших графічних процесорів NVIDIA на майданчиках типу Colossus 1 вимагає безпрецедентного обсягу стабільної електроенергії та складних інженерних систем охолодження. Жорсткі штрафні санкції та право Google на миттєве розірвання контракту у разі затримки поставок заліза до кінця вересня ставлять компанію Маска в пряму залежність від стабільності ланцюжків постачання самої NVIDIA, що в умовах дефіциту напівпровідників може стати критичною вразливістю.

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