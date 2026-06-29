29 июня 2026 г., 10:25

Міністр енергетики України Денис Шмигаль на панелі Конференції з питань відновлення України (URC2026) презентував підготовку української енергетики до осінньо-зимового періоду.

«Україна планує відновити та збудувати понад 10 ГВт генерації до наступної зими. Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду: відновлення, децентралізація і посилення захисту», - повідомив Денис Шмигаль.

Міністр енергетики наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему – адже це зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів

Денис Шмигаль відзначив унікальну роботу Європейського Союзу упродовж останніх років із диверсифікації постачання газу й нафти. За його словами, це робить європейські країни менш залежними від росії.

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