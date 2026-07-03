Schneider Electric купує норвезького АІ-розробника Cognite за 3,1 млрд дол.

3 июля 2026 г., 11:45

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Schneider Electric повідомила про укладення остаточної угоди щодо придбання 100% акцій провідного розробника промислового програмного забезпечення та штучного інтелекту - компанії Cognite Holding B.V.

Як повідомляється, транзакція буде повністю оплачена грошовими коштами, а загальна вартість активу оцінюється у 3,1 млрд дол.

Головною метою поглинання є радикальне посилення позицій Schneider Electric у сегменті індустріального штучного інтелекту, який зараз стрімко трансформується від простої аналітики минулих подій до повністю автономного управління технологічними процесами.

Хмарна платформа норвезької компанії Cognite дозволяє об'єднувати, моделювати та контекстуалізувати величезні масиви складних інженерних та операційних даних великих підприємств у межах єдиного графа знань. Генеральний директор Schneider Electric Олів'є Блюм (Olivier Blum) підкреслив, що технології норвезького стартапу стануть потужним каталізатором розвитку для AVEVA — дочірньої компанії концерну, яка спеціалізується на промисловому софті. Інтеграція алгоритмів Cognite з хмарною екосистемою CONNECT дозволить створювати системи, здатні самостійно приймати рішення щодо оптимізації роботи енергомереж, заводських ліній та управління промисловими активами.

Компанія Cognite була заснована у 2017 році й наразі об'єднує понад 800 фахівців у Європі, США, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Фінансові результати розробника демонструють стрімке зростання: за підсумками 2025 року річний виторг Cognite перевищив 170 млн дол., при цьому ARR підскочив на 36% завдяки масовому впровадженню їхньої інноваційної АІ-платформи Atlas AI.

Угода буде остаточно закрита найближчими кварталами після отримання стандартних погоджень від антимонопольних регуляторів. Після завершення транзакції Cognite буде інтегрована в структуру AVEVA, а її фінансові показники консолідуються в межах звітності підрозділу промислової автоматизації (Industrial Automation) материнського холдингу Schneider Electric.

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