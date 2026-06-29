Top5 речей, які я не роблю як керівник SOC

29 июня 2026 г., 16:45

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У сучасному ІТ-ландшафті, де вартість одного успішного зламу вимірюється не лише мільйонними збитками, а й роками втраченої репутації, кібербезпека перестає бути просто технічним параметром.





Ефективний захист завжди тримається на комплексному підході і на чіткому дотриманні декількох фундаментальних принципів, які дозволяють уникати критичних ризиків ще до того, як вони перетворяться на катастрофу.





1. Не ігноруйте підозрілі сигнали





Я ніколи не відкладаю рішення на потім, якщо воно дозволяє усунути ризик уже зараз. Більшість серйозних кібероперацій розвиваються поступово. Інфільтрація, розвідка, закріплення в системі, горизонтальне зміщення між вузлами та підвищення привілеїв - ці етапи можуть тривати місяці або навіть роки, а можуть пролетіти за години.





Для запобігання катастрофі ми маємо відпрацьовувати кожен підозрілий сигнал. Якщо ви бачите, що щось іде не так - вживайте контрзаходів негайно.





2. Проблема не зникне сама собою





Це стосується як реагування на активні інциденти, так і роботи з вразливостями. Часто проблему неможливо усунути за день чи навіть місяць. Але якщо ми про неї знаємо, ми можемо побудувати навколо неї систему компенсаційних контролів. Головне - не дати проблемі масштабуватись, сподіваючись, що «минеться».





3. Ешелонована оборона замість одного інструмента





Я не покладаюсь на один інструмент чи одну лінію захисту. Людський фактор, помилка оператора або інженера - це неминучі ризики. Якщо певний вектор атаки перекривається лише одним рубежем, ми ставимо під загрозу всю інфраструктуру.





Тільки перехресні методи контролю та фахівці, які перевіряють роботу один одного, зводять імовірність успішної атаки до мінімуму.





4. Гнучкість та право на відхилення від регламенту





Жоден план реагування не здатний передбачити 100% сценаріїв. Тому я не заважаю своїм людям проявляти ініціативу. Кваліфікований аналітик має право відхилитися від регламенту, якщо того вимагає ситуація.





Звісно, таке рішення має бути обґрунтованим і зафіксованим. Саме так досягається справжня ефективність: ми протидіємо загрозі гнучко, а не механічно. Проте варто пам'ятати: свобода дій передбачає і професійну відповідальність за результат.





5. Не «якщо», а «коли»





Я відштовхуюсь від тези: «не якщо, а коли». Не «якщо нас атакують і зламають», а «коли нас атакують і зламають». атакують постійно і абсолютно усіх. І відповідно потрібно готуватися не до того, як не допустити будь-якою ціною взагалі оцієї атаки, хоча і в це потрібно теж вкладатись, а в те, яким чином ми будемо діяти, якщо вона станеться і вона якщо вона буде успішною.





Рано чи пізно шкідливе програмне забезпечення доходить до усіх. Не треба сподіватися на те, що ваша оборона буде на 100% стійкою. Будьте готові до того, що потрібно буде реагувати активно на те, що відбувається навколо!

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