Суд ЄС підтвердив рекордний антимонопольний штраф Google на 4,1 млрд євро

2 июля 2026 г., 14:43

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Як повідомляє агентство Reuters, компанія Google остаточно програла багаторічну судову битву проти антимонопольних регуляторів Європейського Союзу щодо рекордного штрафу за зловживання домінуванням операційної системи Android.





У четвер, 2 липня 2026 року, Суд Європейського Союзу в Люксембурзі (вища судова інстанція ЄС) повністю відхилив фінальну апеляцію компанії. Цей вердикт став потужним імпульсом для подальшого посилення регуляторного тиску європейської влади на американські технологічні корпорації. На тлі публікації судового рішення акції Alphabet на добіржових торгах у США продемонстрували негативну динаміку, оскільки інвестори закладають у ризики нові потенційні багатомільярдні втрати компанії через жорстке європейське законодавство.





Історія цього безпрецедентного розгляду триває з 2018 року, коли Європейська комісія первинно оштрафувала Google на 4,34 млрд євро. Регулятор довів, що американський гігант використовував жорсткі комерційні угоди, змушуючи виробників смартфонів примусово встановлювати додаток Google Search, браузер Chrome та магазин Google Play на всі Android-пристрої, паралельно забороняючи їм використовувати альтернативні версії цієї операційної системи. У 2022 році трибунал нижчої інстанції після першої скарги Google незначно зменшив суму стягнення до 4,1 млрд євро. Нинішнє рішення суддів вищої інстанції остаточно підтвердило правомірність цього покарання. Представники Google висловили категоричну незгоду з вердиктом, заявивши, що суд не врахував колосальні інвестиції компанії в підтримку відкритості та безкоштовного статусу Android, а також запевнили, що змінили свої угоди ще у 2018 році.





Загалом за останнє десятиліття Google уже накопичив близько 11 млрд євро штрафів у ЄС за різні антимонопольні порушення. Проте аналітики наголошують, що найближчим часом корпорація зіткнеться з новою хвилею фінансових покараннь. Наразі європейські органи завершують розслідування щодо дискримінації конкурентів у пошуковій видачі та монопольних практик у магазині додатків. Усі ці справи тепер розглядаються в рамках нового європейського Закону про цифрові ринки (DMA), який має на меті радикально обмежити ринковий вплив Big Tech. Нові правила гри змушують американські платформи відкривати свої системи для сторонніх розробників та інтегрувати альтернативні технології, що суттєво послаблює їхні монопольні позиції на континенті.





Наглядачі відзначають, що остаточний програш Google у Суді ЄС є рубіжною подією, яка підбиває підсумок під епохою безконтрольного домінування американських технологічних гігантів на європейському просторі. Понад десять років стратегія Google будувалася на створенні так званих «садів за муром» (walled gardens), де безкоштовна операційна система Android виступала лише троянським конем для монопольного нав'язування власних сервісів. Блокуючи альтернативні пошуковики та браузери на етапі заводської збірки телефонів, компанія гарантувала собі повний контроль над рекламними доходами. Підтвердження штрафу в 4,1 млрд євро найвищим судом Європи доводить, що залізна юридична архітектура ЄС виявилася сильнішою за фінансовий вплив Alphabet.





З фінансового погляду, виплата 4,1 млрд євро хоч і є відчутною, але не здатна підірвати стабільність Alphabet, який володіє величезними запасами ліквідності. Набагато небезпечнішим для компанії є юридичний прецедент. Повне відхилення апеляції означає, що європейські суди визнали саму логіку примусового бандлінгу софту незаконною. Це відкриває шлях для масових цивільних позовів від постраждалих європейських розробників браузерів та пошукових систем, які тепер можуть вимагати компенсації за втрачені прибутки, спираючись на готове судове рішення. Для Google це загрожує перерости в тривалий фінансовий відтік за зразком нещодавнього програшу компанії Klarna у Швеції.





Окрім того, цей вердикт створює ідеальне підґрунтя для агресивного застосування нового Закону про цифрові ринки (DMA) у 2026 році. Якщо раніше розслідування тривали по 8 років, дозволяючи Big Tech роками заробляти на порушеннях, то тепер регулятори мають інструменти для миттєвого блокування монопольних практик під загрозою штрафів до 10–20% від світового обороту. В епоху, коли мобільні пристрої стають головним середовищем для розгортання персональних АІ-асистентів, контроль над точками входу в систему є критичним. Поразка Google гарантує, що компанія не зможе закрити Android від сторонніх АІ-моделей чи агентів від конкурентів, забезпечуючи реальну диверсифікацію ринку мобільних технологій майбутнього.

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