Дистанційний модуль ведення вогню «Пернач» вже в ЗСУ

15 ноября 2024 г., 8:35

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно-керований модуль «Пернач» вітчизняного виробництва.



На турель «Пернача» встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою.



Керування установкою здійснюється із безпечного укриття з допомогою пульта і FPV-окулярів, на які передається зображення із відеокамери. Є можливість регулювання швидкості повороту по двох осях, що забезпечує швидке та точне наведення. Керування та стрільба ведеться по прицільних марках на екрані. Забезпечена максимальна простота керування та ведення вогню оператором.



Зазначено, виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, які мають запитання щодо процесу кодифікації, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].

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