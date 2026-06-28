HPE Discover 2026: AI-архітектор має думати як інженер, а не як продавець

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Головний кейноут HPE Discover цього року відкрився не цифрами й не слайдами з логотипами партнерів, а несподіваним поетичним вступом: відео про архітекторів, художників, науковців та інженерів - тих, хто «проєктує з інтелектом, креативністю і точністю в кожному куті». І лише після цього на сцену вийшов президент і CEO компанії Антоніо Нері, щоб перетворити цю метафору на технологічну стратегію на найближчий рік.

«Сьогодні ми є свідками одного з найбільших технологічних зсувів в історії. Робочі навантаження й застосунки переходять від керування виключно кінцевими користувачами до адміністрування одночасно і користувачами, і AI-агентами», - заявив Нері, окреслюючи головну тему виступу.

Далі він одразу зробив виступ особистим: «Мене завжди приваблювало те, як влаштовані речі: як будуються системи і як вони еволюціонують з часом. Якби я не став інженером і CEO, я став би архітектором». Ця метафора архітектури проходить через весь виступ як наскрізна лінія: «Архітектурне мислення вчить вас думати системами. Ви не проєктуєте будівлю навколо однієї кімнати - ви проєктуєте структуру, яка дозволяє всій системі рухатися й адаптуватися з часом. Архітектура для AI вимагає тієї самої дисципліни. Фундаментально AI настільки сильний, наскільки сильна основа даних під ним. Якщо фундамент нестабільний - нічого іншого не втримається».

З цієї тези виросла структура всього кейноуту: мережа, хмара та штучний інтелект як три рівні однієї архітектурної піраміди, і саме в такому порядку Нері й рухався далі. Перш ніж перейти безпосередньо до мережевої інфраструктури, він окреслив ще один важливий аспект AI-епохи - зміну ролі обчислювальних платформ. За його словами, агентний AI потребує не лише прискорювачів, а й значно потужніших CPU для оркестрації, оцінювання та взаємодії з даними в реальному часі. Саме тому HPE розширила серверний портфель новим ProLiant DL394 Gen12 на базі NVIDIA Vera CPU, а також наголосила на розвитку Edge-серверів ProLiant і використанні HPE NonStop для AI-виявлення шахрайства та автономних операцій у фінансовому секторі.

Мережа понад усе: Juniper, Mercedes і нова економіка дата-центрів

«Архітектура для AI починається з вашої мережі», - заявив Нері, переходячи до найбільшого технологічного блоку кейноуту. Цей блок став фактичним маніфестом інтеграції Juniper Networks у портфель HPE - угода, яка вже рік активно змінює позиціонування компанії на ринку. «З додаванням Juniper Networks ми розширили це лідерство в дата-центр і на критичні мережі, що з'єднують епоху AI. Масштабування вгору, масштабування назовні та масштабування наскрізь», - пояснив CEO логіку об'єднання.

Перш ніж заглибитися в технічні деталі, Нері дозволив собі паузу для гумору, і вона вийшла навдивовижу влучною. На екрані показали відеоролик із пілотами Формули 1 команди Mercedes, які почули фразу «self-driving network» (самокерована мережа) і явно розгубилися - чи йдеться про автопілот їхніх машин. «Зачекайте, що це таке, само що? Самокерована, самооптимізована, самозахищена - це реально воно», - жартівливо перепитували пілоти у ролику. «Я мав можливість поговорити з обома пілотами цього вихідного, і вони сказали мені, що їм було дуже весело знімати це відео. Але насправді вони дуже зацікавлені в тому, щоби розуміти технології. Тож вітаю команду Mercedes з фантастичним сезоном», - додав Нері, повертаючи аудиторію до серйозної частини виступу.

Найбільш конкретний доказ об'єднання HPE і Juniper - партнерство з компанією Vultr, яку Нері назвав найбільшим приватним гіперскейлером у світі. У відеозверненні засновник компанії описав парадокс сучасної AI-індустрії: «Люди питають мене, чи інфраструктура готова для того, що насувається. Реальність така - ми навіть не близько до цього». А представник Vultr підкреслив роль партнера: «Успіх залежить від того, наскільки швидко рухаються дані. З мережею HPE Vultr може масштабувати AI-інфраструктуру глобально в реальному часі без вузьких місць». Нері додав, що партнерство розширюється і за участі NVIDIA «для підтримки наступної фази зростання Vultr».

Технічна частина мережевого блоку звелася до серії конкретних анонсів обладнання для трьох рівнів масштабування - вгору, назовні й наскрізь. Для клієнтів, що будують системи на базі архітектури AMD Helios, представлено HPE Juniper Networking QFX5250 - перший Ethernet-комутатор класу Scale-Up для архітектури AMD Helios. «Він з'єднує 72 GPU в одній стійці, забезпечуючи 260 ТБ/с агрегованої пропускної здатності», - навів цифри Нері. Той самий QFX5250 виявився ще й найпродуктивнішим у світі повністю рідинно-охолоджуваним Ethernet-комутатором, готовим до Ultra Ethernet Transport. Саме тут пролунала, мабуть, найсильніша фраза всього виступу про значення мережі: «Помножте невелику затримку на сотні тисяч GPU протягом тижнів тренування, і ваша мережа може стати різницею між тренуванням нової моделі за 90 днів чи за 30. Це різниця між тим, щоб переслідувати прорив, і тим, щоб зробити прорив самостійно».

Для з'єднання дата-центрів, розташованих за сотні й тисячі кілометрів один від одного, представлено сімейство маршрутизаторів HPE Juniper PTX, зокрема PTX12000 - надщільну платформу з підтримкою 800-гігабітної маршрутизації та готовністю до 1,6 Тб/с швидкості. Безпеку цього з'єднання забезпечує родина фаєрволів SRX, серед яких флагманська модель SRX4700: за словами Нері, «один із найшвидших квантово-безпечних фаєрволів на Землі, що забезпечує до 1,4 Тб/с продуктивності безпеки в одному стійковому юніті». Для інференсу на краю мережі представлено маршрутизатор Juniper MX301 на базі шостого покоління кремнію Trio, а також новий комутатор HPE Juniper Networking QFX5140 Inference Switch потужністю до 16 ТБ/с пропускної здатності перемикання.

«Підсумок простий: щоб перемогти в епоху AI, вам потрібна мережа, побудована для повного життєвого циклу AI - від тренування в ядрі до інференсу на краю», - підсумував Нері технічний блок.

Фактично весь цей набір анонсів демонструє, що після інтеграції Juniper Networks HPE намагається позиціонувати себе вже не як виробника окремих серверів чи систем зберігання даних, а як одного з небагатьох постачальників повного стека AI-інфраструктури - від Ethernet-фабрики й маршрутизації до AI-фабрик і сервісів керування.

Окремою лінією пройшла тема кампусних і філіальних мереж. «У перегонах до самокерованості HPE продовжує лідирувати. Власне, нас нещодавно визнали лідером у Gartner Magic Quadrant і для дротових, і для бездротових LAN - двадцятий рік поспіль», - заявив CEO, і ця цифра отримала окремі аплодисменти в залі. Як приклад роботи самокерованої мережі в реальних умовах він навів зимову Олімпіаду в Мілано-Кортіні: «HPE допомогла забезпечити безвідмовну роботу мережі в дуже складному середовищі, що охоплює 15 майданчиків, розташованих на сотні кілометрів один від одного. HPE Mist адаптував мережу в реальному часі, забезпечуючи безшовний, безпечний зв'язок для всього - від трансляцій до операцій на майданчиках і взаємодії з фанатами».

Анонсовано також дві конкретні інтеграції: Aruba CX Switching тепер доступний через HPE Mist, а Marvis Actions - фірмовий розмовний AI-асистент для мережевих операцій - приходить до HPE Aruba Central. CEO завершив мережевий блок практичною порадою для тих, хто розглядає зміну постачальника: «Якщо ви розглядаєте перехід від вашого нинішнього мережевого провайдера, а ви знаєте, хто це, я закликаю вас почати з одного майданчика чи навіть одного поверху. Ви здивуєтеся, наскільки простим виявиться цей досвід».

GreenLake Intelligence: коли інфраструктурою починають керувати агенти

Між темами мережевої інфраструктури та агентного підприємства HPE показала ще один важливий елемент майбутньої архітектури - платформу GreenLake Intelligence. На відміну від більшості продуктових анонсів кейноуту, тут компанія демонструвала не нове обладнання, а нову модель експлуатації інфраструктури.

За словами Нері, GreenLake Intelligence використовує агентний AI для аналізу телеметрії, пошуку причин інцидентів і автоматизації рутинних операцій. Під час демонстрації система аналізувала календар корпоративних подій, прогнозувала потенційні навантаження на мережу та заздалегідь оптимізувала пріоритети відеотрафіку. Інший сценарій показував автоматичну підготовку міграції віртуальних машин із перевіркою сумісності ресурсів, мережевих параметрів і доступності сховищ.

Якщо мережевий блок був присвячений побудові AI-інфраструктури, то GreenLake Intelligence фактично демонстрував бачення HPE щодо її майбутньої експлуатації, де значна частина операцій поступово переходить від адміністраторів до спеціалізованих AI-агентів.

Агентне підприємство: тисячі агентів у штаті без формального контролю

Друга велика тема кейноуту виявилась логічним продовженням мережевої та, мабуть, найбільш футуристичною частиною всього виступу. «AI більше не просто інструмент для пошуку відповідей. Це критична частина того, як виконується робота. Агенти тепер міркують крізь дані, застосунки, моделі й робочі процеси», - заявив Нері. Прогноз, який пролунав далі, варто навести буквально: «Незабаром IT-департаменти будуть відповідати за тисячі агентів, які є частиною вашого корпоративного штату, що працюють у кожній функції. Але сьогодні значна частина цих інновацій ще відбувається на локальних клієнтських машинах, у руках розробників і малих команд, часто поза формальним контролем IT». З цього випливає головна проблема, яку Нері назвав напряму: «Швидкість впровадження надихає, але вона також створює реальний виклик - тіньову вартість агентного штату, яку тепер треба керувати в масштабі, якого ми ще не бачили».

Показово, що HPE дедалі менше говорить про самі моделі та дедалі більше - про їхнє управління. Якщо NVIDIA концентрується переважно на обчислювальній платформі, то HPE намагається зайняти нішу постачальника операційного середовища для агентного підприємства, де головним викликом стає не запуск моделі, а контроль тисяч автономних агентів.

Відповідь HPE на цей виклик - оновлення платформи Private Cloud AI, представленої два роки тому, як готова до використання «AI factory». Цьогорічне оновлення сфокусоване на трьох речах одразу: керованості агентів, роботі агентів на основі перевірених корпоративних даних і масштабуванні інференсу.

З керованістю пов'язана нова трирівнева модель ідентичності: «Вона верифікує користувача, керує агентом і вмикає схвалення людиною для чутливих дій».

Реєстрація агентів тепер можлива з будь-якого фреймворку, з маршрутизацією через засоби безпеки для API-викликів, ідентичності та шифрування - «без жодних змін у коді», підкреслив Нері. Окремо анонсовано партнерство з NVIDIA у двох продуктах: OpenShell, що забезпечує середовище виконання моделей для приватних AI-агентів з вбудованим примусом політик, та NemoClaw - open-source референсний стек для керованих агентних робочих процесів. «Кожен агент працює у власному ізольованому середовищі, з огорожами щодо того, до яких даних має доступ, з якими системами взаємодіє і які дії може виконувати», - описав механізм Нері. Третій рівень захисту стосується операційних ризиків самих по собі: «Якщо агент робить помилку, Zerto допомагає швидко відкотитися до чистого стану, скорочуючи час простою і захищаючи ваш бізнес».

З роботою агентів на основі перевірених корпоративних даних пов'язаний новий Governed Data Layer в інтеграції з NVIDIA AI Data Platform. «Ваші AI-агенти настільки розумні, наскільки розумні дані, на яких вони навчені. Традиційно це вимагало кастомної підготовки для кожного випадку використання і місяців побудови правильних AI data pipelines. Але більше не вимагає», - заявив Нері, навівши конкретну цифру: новий підхід дає «у 7–12 разів швидший час до отримання цінності порівняно з тим, що ви зазвичай робите - самостійно будуєте все середовище». Сховище даних для цього шару тепер забезпечує HPE Alletra Storage MP X10000 - платформа, яка «додає збагачення метаданих у реальному часі та підтримку нативного MCP, щоб ваші агенти й застосунки могли отримувати правильні дані й контекст швидше».

Що стосується масштабування, Private Cloud AI тепер підтримує мультивузловий інференс і нову конфігурацію до 256 GPU, включно з новими серверами ProLiant DL394 на базі CPU NVIDIA Vera. Для довгоконтекстних навантажень представлено спільний кеш KV-пам'яті, що, за словами Нері, «знижує необхідність повторно обчислювати контекст знову і знову» і дає «значну економію витрат на перший токен і масштабний приріст у продуктивності обчислень». Підтримку всього цього забезпечує екосистема HPE Unleashed AI - за словами CEO, «понад 60 партнерів і сотні випадків використання», включно з CrowdStrike та Fortinet у сфері безпеки агентів і моделей, а також з Digital Realty та Equinix у питаннях розгортання.

Окремо Нері наголосив, що вся ця екосистема інтегрується через HPE CloudOps Software - єдину платформу, яка поєднує можливості Morpheus, OpsRamp, Zerto та інших сервісів HPE для керування гібридними багатовендорними середовищами. Для компанії це ще один крок до створення єдиної операційної моделі для AI, хмарних сервісів та традиційних корпоративних навантажень.

Найцікавішою частиною цього розділу стали живі приклади клієнтів. St. Jude Children's Research Hospital використовує платформу, щоб «наблизити AI до лікарів і дослідників, прискорюючи життєрятувальні відкриття при захисті надзвичайно чутливих медичних даних». Dallas Cowboys (через підрозділ BlueStar) застосовують її для «скорочення низькоцінних робочих потоків і просування стратегічного прийняття рішень у футбольних і бізнес-операціях». А організатори турніру Ryder Cup вже використовують платформу і цифрового двійника для архітектування турніру 2027 року — «потужність для управління натовпом, концесіями, волонтерською допомогою й операційним плануванням у реальному часі».

Vera Rubin, конфіденційні обчислення і ціна електрона за токен

Одним із найбільш показових інфраструктурних анонсів кейноуту стала поява AI-фабрики нового покоління на базі архітектури NVIDIA Vera Rubin MBL72. Хоча цей анонс не був центральною темою виступу, саме він найкраще демонструє напрямок розвитку великих AI-кластерів у найближчі роки. «Порівняно з NVIDIA Blackwell, Vera Rubin MBL72 забезпечує AI-тренування з чвертю кількості GPU й AI-інференс за одну десяту вартості за мільйон токенів. Подумайте про це - масштабні переваги, які ви отримуєте, щоб дістатися до токена швидше», - навів цифри Нері. Ця заява прямо стосується одного з найгостріших питань усієї AI-індустрії 2026 року - економічної стійкості масштабних інвестицій у GPU-кластери.

Поруч із продуктивністю на сцені прозвучала тема довіри. «Оскільки AI масштабується на більше користувачів, більше даних і критичні операції, довіра має бути вбудована у цей фундамент», - заявив Нері, анонсувавши, що конфіденційні обчислення тепер стають стандартними для всього портфеля HPE AI. «З конфіденційними обчисленнями NVIDIA AI-навантаження працюють у довірених середовищах виконання, що додають апаратно захищений шар безпеки по всьому стеку». Для організацій з найвищими вимогами до безпеки - оборони, держсектору, фінансових послуг - представлено окремий пакет суверенних AI-фабрик із «Defence-Grade Security hardening, готовністю до федеральної відповідності, перевіреними стандартами шифрування й вимогами глобального захисту даних, вбудованими повністю». «Якщо ви в обороні, державному секторі чи фінансових послугах, це суверенна AI-архітектура, на яку ви чекали», - звернувся Нері безпосередньо до цього сегменту аудиторії.

Найбільш системно важливою - хоча й найменш «продуктовою» - частиною всього кейноуту став блок про енергетику. «Архітектура для AI вимагає погляду наперед, передбачення й проєктування під обмеження, що формуватимуть майбутнє. Але є один виклик, який всі ми маємо подолати - не лише для нашої індустрії, а й для суспільства й планети. І це енергія», - сказав Нері. «Кожна модель, кожне навантаження, кожен агент залежить від енергії. Бо у своєму ядрі AI-фабрика робить одну річ - перетворює електрони на токени», - сформулював CEO суть проблеми буквально.

Саме енергетичний блок виглядав найбільш довгостроковою частиною всього виступу. Якщо протягом попередніх років індустрія концентрувалася насамперед на дефіциті GPU, то сьогодні дедалі очевидніше, що наступним стратегічним обмеженням стає доступність електроенергії та здатність ефективно охолоджувати AI-інфраструктуру. Далі пролунали цифри, які, видається, мають стати орієнтиром для всієї індустрії на найближчі роки: «США перебувають на шляху до дефіциту потужності у 19 гігаватів до 2028 року. Це приблизно стільки електроенергії, скільки потрібно для живлення 16 млн будинків. А дата-центри, за прогнозами, становитимуть майже половину попиту на електроенергію в США до 2030 року».

Як приклад розв'язання цієї проблеми на практиці Нері навів клієнта Siemens Energy, що використовує AI-інфраструктуру HPE для трансформації власного енергетичного бізнесу. У відеозверненні представник компанії описав суть трансформації: «Дані - дуже важливий актив. Саме тому HPE - такий важливий для нас партнер. Ми генеруємо величезні обсяги даних на нашому обладнанні, заводах і операціях. Важливо те, як швидко ми можемо діяти на основі цих даних». Він також описав конкретні застосування: «У розробці турбін ми використовуємо AI, щоб симулювати й тестувати більше моделей швидше, щоб ідентифікувати найкращі дизайни раніше. З технологією цифрового двійника й передбачувальним обслуговуванням ми можемо виявляти збої до того, як вони відбудуться. А в майбутньому наші інженери й AI-агенти працюватимуть разом, обмінюючись знаннями, щоб бути ефективнішими». «Ініціативи на зразок цієї підкреслюють більшу думку. У міру масштабування AI майбутнє визначатиметься не лише обчисленнями. Воно визначатиметься тим, наскільки ефективно ми можемо забезпечувати їхнє живлення, охолодження та необхідний зв'язок», - підсумував Нері.

Квантова люстра поруч із першим Cray

Завершальна частина кейноуту виявилась несподівано особистою для компанії з 60-річною історією досліджень. «Протягом шести десятиліть HPE Labs допомагала формувати майбутнє корпоративних обчислень. Сьогодні наші дослідники застосовують AI для покращення самих AI-систем, роблячи їх масштабованішими та стійкішими», - розповів Нері.

Конкретний приклад досліджень - платформа GreenLake Intelligence, яку CEO описав як «передбачувальний самокерований інтелект, що може навчатися патернам навантажень і розміщувати дані там, де вони потрібні, ще до того, як застосунок попросить про це». У живій демонстрації на сцені показали, як система автоматично виявляє потенційні навантаження на мережу перед великими внутрішніми подіями та пріоритизує відеотрафік заздалегідь - «тижні роботи, виконані за хвилини», за словами CEO.

Окремо Нері згадав про квантовий напрямок досліджень: «Ми також просуваємо наступний рубіж обчислень через нашу роботу у квантовій сфері. З такими ініціативами, як Quantum Scaling Alliance, і нашою роботою з розподіленої квантової симуляції, HPE допомагає вивести квантові технології з лабораторії в реальний світ». Найбільш символічна деталь кейноуту - фізична інсталяція безпосередньо на виставковому майданчику Discover: «Ви можете побачити, як це майбутнє набирає форму прямо тут, на Discover, де квантова люстра стоїть поруч з оригінальним HPE Cray-1. Це чудове нагадування про те, як далеко зайшли високопродуктивні обчислення, і про те, що приховано далі». Нері також підтвердив розширення галузевої співпраці у сфері гібридних квантових обчислень: «Учора ми зробили ще один важливий крок уперед з оголошенням про розширену галузеву колаборацію для просування гібридного квантових обчислень».

Завершуючи годинний виступ, Нері звів усе сказане до трьох практичних принципів: «По-перше, архітектуруйте свободу. Рішення, які ви приймаєте сьогодні, визначать ваш успіх завтра. По-друге, починайте з мережі. Зробіть вашу мережу основним фундаментом ваших AI- і хмарних рішень. І нарешті, оберіть HPE як вашого партнера, щоб побудувати повний стек для вашого AI-майбутнього з упевненістю».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI