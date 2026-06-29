Адміністрація Трампа дозволила Anthropic частково розгорнути модель Mythos 5 після двотижневого блокування

29 июня 2026 г., 9:35

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Міністерство торгівлі США надало компанії Anthropic дозвіл на розгортання її нової AI-моделі під назвою Mythos 5 для обмеженого кола, що включає близько 100 довірених комерційних підприємств та федеральних відомств.

Як повідомляє видання CNBC із посиланням на офіційний лист урядового органу, цей крок знаменує собою суттєвий прогрес у переговорах між адміністрацією Трампа та розробником технологій штучного інтелекту після двотижневого протистояння через примусове блокування новітніх систем. У документі міністр торгівлі США Говард Лютнік (Howard Lutnick) зазначив, що уряд переконався у наявності належних заходів безпеки для надання доступу до моделі Claude Mythos 5 перевіреним партнерам. Лист був адресований співзасновнику Anthropic Тому Брауну (Tom Brown), який очолив переговорний процес із Білим домом замість головного виконавчого директора Даріо Амодея (Dario Amodei). При цьому регулятори наразі відмовляються надати дозвіл на відновлення доступу до іншої передової моделі стартапу — Fable 5.

Раніше цього місяця компанія Anthropic була змушена повністю вимкнути доступ до моделей Fable 5 та Mythos 5, виконуючи директиву щодо експортного контролю, в якій уряд посилався на повноваження у сфері національної безпеки. Керівництву компанії наказали призупинити будь-який доступ до систем для іноземних громадян як усередині Сполучених Штатів, так і за їхніми межами, включаючи навіть іноземних співробітників саїмої Anthropic.

Цей несподіваний крок відбувся всього через кілька днів після офіційного анонсу моделей, які розробники позиціонували як найкращі в індустрії за багатьма ключовими параметрами. Модель Fable 5 мала стати першим загальнодоступним продуктом такого високого рівня завдяки впровадженню нових інструментів безпеки, що блокують небезпечні відповіді у зонах підвищеного ризику.

Для Anthropic взаємодія з адміністрацією Трампа залишається значно складнішою, ніж для її опонентів. На початку року Міністерство оборони США вступило у відкритий конфлікт із компанією через розбіжності щодо використання її розробок у військових цілях. Після провалу переговорів оборонне відомство оголосило Anthropic ризиком для ланцюжка постачань, прирівнявши її продукти до загрози національній безпеці. Таке маркування історично застосовувалося лише до іноземних супротивників і тепер зобов'язує оборонних підрядників гарантувати, що вони не використовуватимуть моделі Claude у своїх контрактах із військовими. Зараз Anthropic веде судовий процес проти адміністрації Трампа, намагаючись через суд скасувати це рішення, і розгляд справи досі триває.

Часткове зняття обмежень на модель Mythos 5 демонструє посилення державного контролю США над технологічним сектором та переход AI-індустрії у площину жорсткого регулювання з міркувань національної безпеки. Адміністрація Трампа розглядає великі мовні моделі найвищого рівня як критичну технологію подвійного призначення, витік якої за кордон може загрожувати геополітичним позиціям країни. Ситуація навколо Anthropic, коли компанії заборонили надавати доступ навіть власним іноземним інженерам, ілюструє безпрецедентну ізоляціоністську політику Вашингтона у сфері високих технологій, що суттєво ускладнює глобальний підбір кадрів для американських стартапів.

Довгостроковий судовий процес Anthropic проти уряду США може створити важливий юридичний прецедент щодо меж втручання держави у діяльність приватних розробників програмного забезпечення. Якщо суд підтримає позицію Міністерства оборони, це розв'яже руки владі для вибіркового блокування будь-яких комерційних IT-продуктів під приводом захисту національних інтересів. Для ринку це означає кінець епохи неконтрольованого розвитку технологій та необхідність створення спеціальних комплаєнс-відділів усередині AI-стартапів для узгодження кожного значного оновлення архітектури нейромереж із регуляторами.

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