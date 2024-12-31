Vision Pro від Apple змінює ландшафт VR/MR, вважають у TrendForce

31 декабря 2024 г., 17:04

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Згідно з останнім звітом TrendForce, очікується, що світові поставки гарнітур віртуальної і доповненої реальності досягнуть приблизно 9,6 мільйона одиниць у 2024 році, що на 8,8% більше, ніж у попередньому році.

Цьогорічні показники поставок підкреслюють три ключові галузеві тенденції, які формують глобальну екосистему VR і MR. Домінування недорогих пристроїв, перехід від розважальних аксесуарів до інструментів для підвищення продуктивності, а також OLED-дисплеї, які стають кращою технологією для високорівневих пристроїв. Очікується, що ці три тенденції продовжуватимуть впливати на світовий ринок VR і MR протягом наступних кількох років.

Meta зберігає свою позицію світового лідера з поставок пристроїв віртуальної та змішаної реальності з часткою ринку 73% у 2024 році. Основним драйвером зростання є доступний Quest 3S, ціна якого становить лише 299 доларів, що сприяло збільшенню поставок компанії на 11% порівняно з минулим роком. Meta, яка стикається з ринком, обмеженим обмеженою кількістю нових додатків для VR і MR, прийняла стратегію, яка ставить на перше місце доступну ціну, щоб привернути інтерес споживачів. З цією метою Meta вирішила випустити Quest 3S раніше, одночасно призупинивши плани щодо високорівневого Quest Pro 2, що свідчить про зміщення фокусу в бік бюджетних пристроїв.

Sony зберегла другу за величиною частку ринку на рівні 9%. Незважаючи на зусилля Sony інтегрувати PS VR2 з платформами ПК за допомогою адаптерів для розширення екосистеми контенту, обмежена функціональність і підтримка додатків перешкоджали високій продуктивності. Як наслідок, річні поставки скоротилися на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Apple Vision Pro дебютував на ринку у 2024 році, швидко захопивши 5% ринку і ставши третім за величиною гравцем на ринку VR/MR. Однак показники продажів не дотягували до попередніх запусків продуктів Apple, значною мірою через високу ціну та обмежену кількість додатків.

TrendForce зазначає, що вихід Vision Pro, а також рішення Meta прискорити запуск своєї бюджетної моделі і призупинити випуск моделі високого класу, демонструє, що доступна ціна залишається ключовим фактором, що впливає на сприйняття споживачами. Цінова чутливість споживачів закріпила LCD-технологію як домінуючу візуальну технологію для VR/MR-пристроїв, частка ринку якої перевищує 80%.

Запуск Apple Vision Pro змістив VR і MR-пристрої за межі їх традиційного фокусу на розвагах, орієнтованих на споживача, в бік більш широкої ролі багатофункціональних інструментів продуктивності. Vision Pro переосмислює можливості та сфери використання VR/MR-пристроїв - від редагування документів і віртуальних зустрічей до передових додатків у сфері охорони здоров'я та освіти. Очікується, що ця зміна парадигми спонукатиме інші бренди переоцінити функціональні характеристики власних VR/MR-пристроїв, розширюючи їхню роль як на споживчому, так і на корпоративному ринках.

Незважаючи на низькі показники продажів дорогих пристроїв, Vision Pro вдалося встановити новий стандарт очікувань користувачів від VR/MR. Це також перший пристрій в індустрії з технологією OLEDoS, що встановлює новий стандарт для технічних характеристик і якості зображення в цьому секторі.

Багатий досвід Apple у розробці апаратного забезпечення та існуюча експертиза в смартфонах, планшетах і ноутбуках позиціонує компанію як ключовий рушій впровадження та диверсифікації додатків VR і MR. Очікується, що Apple випустить наступне покоління пристроїв у цьому сегменті вже у 2026 році, при цьому стратегія компанії передбачає представлення двох різних моделей, орієнтованих як на висококласний, так і на масовий сегмент.

Очікується, що нові моделі високого рівня продовжать використовувати технологію дисплеїв OLEDoS з роздільною здатністю понад 3 000 PPI, що забезпечить винятковий візуальний досвід. Apple, ймовірно, розгляне можливість отримання компонентів від інших постачальників, окрім Sony, щоб зменшити виробничі витрати, в тому числі від китайських виробників, які наразі розширюють свої виробничі потужності.

Очікується, що у своїй основній моделі Apple зосередиться на доступності та економічній ефективності, щоб орієнтуватися на споживачів, чутливих до ціни. Можливі варіанти дисплеїв для цієї моделі включають OLED-дисплеї на основі скла та РК-дисплеї з технологією задньої панелі LTPO, обидва з яких пропонують баланс між продуктивністю та вартістю. У TrendForce вважають, що ця двонаправлена стратегія дозволить Apple одночасно орієнтуватися на преміум- і мейнстрім-сегменти ринку, посилюючи свій вплив на світовому ринку VR і MR.

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