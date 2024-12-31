LG представила перший у світі 5K2K-монітор, що згинається

31 декабря 2024 г., 16:05

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Компанія LG Electronics (LG) повідомила про плани представити на виставці CES 2025 OLED-монітори преміумкласу серії LG UltraGear GX9. Нова лінійка включає модель 45GX990A - володаря трьох нагород CES 2025 Innovation Awards.



Для забезпечення максимального занурення в ігровий процес всі моделі серії UltraGear GX9 оснащені вигнутими дисплеями, в яких використовується технологія WOLED від LG. Ці екрани забезпечують високу яскравість, істинно чорний колір, приголомшливі кольори та оптимізовану кривину. Серія GX9, сертифікована на низький рівень випромінювання синього світла, забезпечує більш комфортні відчуття, знижуючи напругу очей під час тривалих ігрових сесій. Крім того, покриття LG Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) мінімізує віддзеркалення та відблиски на екрані, даючи змогу бачити все, що відбувається на екрані, навіть у світлих приміщеннях.



Моделі 45GX990A та 45GX950A - 45-дюймові ігрові монітори формату 21:9 з надвисокою роздільною здатністю 5K2K (5120×2160) - вперше для OLED-моніторів. Співвідношення сторін 21:9 забезпечує повніше занурення в ігровий процес порівняно зі стандартними дисплеями 16:9, зберігаючи водночас кращу сумісність із контентом, ніж монітори 32:9. Завдяки великій площі екрана ці монітори є вибором не тільки для ігор, а й для різних цілей.



Обидва рішення оснащені другим поколінням режиму Dual-Mode від LG, що пропонує настроювані співвідношення сторін (21:9 або 16:9) і розміри зображення (39-, 34- або 27-дюймів) з перемиканням в один дотик між заданими комбінаціями роздільної здатності екрана і частоти оновлення. Завдяки восьми конфігураціям користувачі можуть персоналізувати ігрові установки відповідно до своїх вподобань або адаптуватися до різних ігрових жанрів, включно з FPS, RPG, MOBA і перегоновими симуляторами.



Ігровий монітор LG UltraGear OLED, що згинається (модель 45GX990A) - перший у світі OLED-дисплей, що згинається, з роздільною здатністю 5K2K. 45-дюймовий монітор може плавно переходити з абсолютно плоского стану в стан з вигином 900R протягом декількох секунд, пропонуючи користувачам гнучкість і більший контроль над ігровим процесом. Оновлена функція Dual-Mode дає змогу користувачам перемикатися між передустановками роздільної здатності та частоти оновлення, а також налаштовувати співвідношення сторін і розмір зображення. Завдяки надшвидкому часу відгуку 0,03 мс (GtG) 45GX990A забезпечує плавність ігрового процесу та максимальне занурення в гру.



Ще одна яскрава модель із нової лінійки GX9 - монітор LG UltraGear OLED Gaming Monitor (модель 45GX950A). Завдяки вигнутій (800R) 45-дюймовій панелі формату 21:9 з роздільною здатністю 5K2K і само підсвічуванням цей монітор забезпечує чітке, реалістичне зображення з приголомшливими кольорами та винятковою контрастністю. Його 4-сторонній дизайн Virtually Borderless і тонкі рамки допомагають посилити відчуття занурення, додаючи елегантну естетику в будь-яку систему. Завдяки щільності зображення 125 ppi та субпіксельному розташуванню RGWB монітор покращує читабельність ігрового тексту та полегшує виконання завдань із підвищення продуктивності, як-от редагування документів або вмісту вебсайтів.



Як і його побратим, що згинається, 45GX950A має функцію Dual-Mode з вісьмома настроюваними конфігураціями та підтримує DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 і USB-C з потужністю 90 Вт. Це забезпечує сумісність з новітніми відеокартами та такими функціями, як змінна частота оновлення (VRR), а також зручну зарядку пристроїв. Сертифікований NVIDIA G-SYNC і AMD FreeSync Premium Pro, монітор зменшує розриви екрана, забезпечуючи більш плавний і чуйний ігровий процес.



Новий монітор LG UltraGear 39GX90SA розроблений для забезпечення якості ігор і потокового відтворення контенту. Працюючи на базі webOS, він функціонує як домашній розважальний центр, даючи змогу користувачам отримувати доступ до всіх необхідних потокових сервісів без використання ПК або телевізійної приставки. 39-дюймовий вигнутий OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 21:9 (800R) забезпечує яскраві кольори та глибокий чорний, що робить його ідеальним для ігор AAA та фільмів і серіалів у форматі HDR. Оснащений портами USB Type-C, він забезпечує зручність під'єднання і містить ергономічну та компактну L-подібну підставку LG для встановлення на столі.

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