Виробник серверних чипів Ampere збирається на IPO

12 апреля 2022 г., 17:17

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Розробник серверних процесорів Ampere Computing заявив у понеділок, що подав конфіденційний проспект емісії в SEC, що сигналізує про намір провести IPO в найближчому майбутньому.



Слід нагадати, що Ampere була заснована у 2017 р. колишнім президентом Intel Рене Джеймс, вона й керує компанією.



Одним з найбільших інвесторів стартапу є Oracle, яка вклала у Ampere вже 426 мільйонів доларів.



Публічний листинг дасть Ampere потенційний доступ до додаткових інвестицій через публічні ринки. Фінансування, ймовірно, допоможе компанії у спробах зайняти більшу долю у сегмнеті чипів для в центрів обробки даних, де зараз домінують Intel і AMD.



Конфіденційний режим дозволяє Ampere продовжувати процес лістингу, не розкриваючи суттєвих відомостей про свою діяльність та фінансові результати за останні роки. Деякі компанії подають проспекти і ніколи не стають публічними або в кінцевому підсумку їх викуповують більші гравці.



В останньому квартальному звіті про прибутки Oracle стверджується, що вона отримала від 20% до 50% акцій Ampere. РенеДжеймс входить до ради директорів Oracle.



У минулому жовтні Bloomberg News повідомляв, що Oracle веде переговори з SoftBank щодо пакету акцій Ampere, вартість якого оцінювалася б приблизно в 8 мільярдів доларів, але на той момент компанії не потрібно було збирати гроші.



Ampere розробляє серверні мікросхеми на основі архітектури Arm, причому Microsoft і Oracle є двома найбільшими клієнтами компанії.

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