UCloud зміцнює потужності своїх сервісів

12 апреля 2022 г., 16:05

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Компанія UCloud зміцнює потужності своїх хмарних сервісів.



Наразі мова йде про то, що компанія наростила потужності в ЦОД Atman (Варшава).

Нові сервери побудовані на базі найсучасніших процесорів AMD EPYC 7513 та AMD EPYC 74F3. Ресурси польського ЦОД розширились на 23ТБ оперативної пам'яті, система зберігання даних розширена на 320ТБ SSD NVME чистого місця.



UCloud готовий розміщувати в хмарі надвеликі віртуальні сервера розміром до 1ТБ оперативної пам'яті та до 128 потоків по процесору.



Як підкреслюється, ще до війни компанія встигла побудувати DWDM 100G між точками присутности UCloud в Києві та Варшаві, що дозволило спокійно і без затримок переносити дані між майданчиками за необхідності.



Нова незалежна точка присутності у Львові, ще одне досягнення воєнного часу, відкрила нові можливості для компаній, що були евакуйовані до західних областей держави. А також додала впевненості тим, хто залишив свої потужності в Києві. «Тепер клієнти UCloud мають можливість підключення каналу передачі даних Львів-Варшава зі швидкістю до 10G», акцентує UCloud.



Сервіс Veeam BaaS (https://ucloud.ua/service/ucloud-connect-with-veeam/) в Варшаві також було розширено. Збільшення системи збереження даних на 1ПБ для зберігання резервних копій дозволить усім бажаючим розширити свої бекапи для забезпечення disaster recovery plan.



"Бекапування завжди було важливою складовою ІТ-інфраструктури. Під час війни його значення не можна применшувати. Тому ми пропонуємо компаніям скористатись сервісом BaaS від UCloud з ціною $10/1TB в місяць", коментує події Данило Бєлов, директор з розвитку бізнесу UCloud.



Всі нові клієнти, яких провайдер забезпечив інфраструктурою у воєнний період, були розміщені в польських ЦОД, що мають не абияку популярність. Маючи 2 майданчики на базі польських потужностей, команда UCloud забезпечила резервування "за правилом 3-2-1" завдяки інфраструктурі лише закордонних ЦОД.



«Нашою, як команди UCloud, головною перемогою я вважаю те, що всі живі, здорові та в безпеці (наскільки це можливо) працюють для забезпечення безперебійної роботи бізнесів по всій країні і за її межами. Щоб у наших клієнтів хоч би за ІТ голова не боліла в такі часи», заявив Денис Бурдук, CEO UCloud.

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