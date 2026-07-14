IBM Bob скорочує терміни оновлення корпоративної інфраструктури з 9 місяців до 3 днів

14 июля 2026 г., 17:50

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IBM оголосила про масштабне оновлення своєї мультиагентної платформи для розробки програмного забезпечення IBM Bob.





Заявлено про інтеграцію інструментів координації АІ-агентів, вбудовану аналітику витрат та готових спеціалізованих робочих процесів для модернізації великих підприємств.





Як повідомляється реліз відбувся на тлі серйозної зміни ландшафту в секторі DevSecOps, де автоматична генерація коду за допомогою AI створила нові труднощі. Згідно з опитуваннями компанії, близько 85% профільних фахівців погоджуються з тим, що технології AI перенесли основне вузьке місце процесу з безпосереднього написання коду на його перевірку та валідацію. Платформа IBM Bob створена для вирішення цієї проблеми шляхом об'єднання команд на всіх етапах життєвого циклу розробки, а не просто виконання ізольованих завдань в одному інтерфейсі.





Однією з головних інновацій оновлення став запуск інструменту аналітики Bobalytics, який дозволяє компаніям контролювати споживання ресурсів, розподіляти бюджети та відстежувати продуктивність систем у реальному часі для оптимізації витрат під час масштабування AI. Платформа тепер самостійно підбирає моделі під конкретні завдання, координує роботу субагентів та дозволяє їм викликати кілька інструментів паралельно за один крок. Використання ізольованих субагентів допомагає розв'язувати проблеми роздування контекстного вікна під час пошуку файлів або трасування функцій, що суттєво знижує підсумкову вартість обчислень.





Крім того, компанія представила пакети преміумкласу IBM Bob Premium Packages, які містять структуровані та повторювані робочі процеси, побудовані на базі багаторічного досвіду корпорації, для трансформації інфраструктури IBM Z, IBM i та середовищ Java.





Практичні результати впровадження оновленої платформи вже зафіксували перші клієнти та партнери корпорації. Зокрема, інженери постачальника фінансових і банківських технологій Jack Henry використовували систему для прискорення розробки та аналізу застарілої бази коду RPG, покращивши розуміння накопиченої архітектури пристроїв. Своєю чергою, хмарна консалтингова компанія Blue Pearl застосувала IBM Bob для реалізації складної програми модернізації інфраструктури. Як зазначив головний виконавчий директор цієї компанії Сайрешан Говендер (Saireshan Govender), проєкт, який за початковими розрахунками мав тривати дев'ять місяців зусиллями 14 інженерів, завдяки використанню платформи вдалося повністю завершити всього за три дні, отримавши надійні та оптимізовані за вартістю результати.





Генеральний менеджер підрозділу автоматизації та AI в IBM Ніл Сундаресан (Neel Sundaresan) підкреслив, що сучасний ринок вимагає від технологій AI значно більшого, ніж просто функцій помічника для написання коду. За його словами, корпоративним клієнтам потрібен повноцінний агентний партнер із наскрізною інтеграцією, який працює всередині вже наявних систем та підтримує жорсткі механізми управління, безпеки та контролю витрат. Нові преміальні пакети платформи адаптовані під специфічні середовища, які зазвичай ігноруються іншими розробниками інструментів AI. Так, пакет для мейнфреймів IBM Z вперше пропонує AI-нативне оновлення для мов COBOL і PL/I, набір для IBM i інтегрує специфічні інструменти віддалених файлових систем, а пакет для Java забезпечує структуровану міграцію великих портфоліо на версію Java 25.





Наглядачі зазначають, що вихід оновленої платформи IBM Bob демонструє важливий етап зрілості індустрії корпоративного AI, де фокус розробників зміщується з продуктивності окремої мовної моделі на ефективність усієї інфраструктури та управління контекстом. Головна проблема сучасного генеративного софту полягає в тому, що хаотичне використання AI інженерами призводить до непередбачуваних витрат через надмірні запити до хмарних серверів. Створюючи субагентів з ізольованим контекстом IBM б'є по найболючішому місцю фінансових директорів великих корпорацій, пропонуючи чіткий інструмент прогнозування та зниження вартості розробки програмного забезпечення під ключ.





Стратегічна ставка IBM на модернізацію критично важливих і застарілих систем на кшталт банківських мейнфреймів на базі COBOL або корпоративних Java-архітектур дозволяє компанії зайняти унікальну нішу, де практично відсутня конкуренція з боку споживчих AI-асистентів. Більшість сучасних стартапів орієнтовані на популярні вебтехнології, тоді як глобальний фінансовий, страховий та логістичний сектори досі тримаються на коді, написаному десятиліття тому. Автоматизація перенесення цих систем на сучасні рейки всього за кілька днів замість місяців ручної праці не лише збереже за IBM статус незамінного партнера для світового бізнесу, а й стимулює хвилю масового оновлення корпоративного софту по всьому світу без ризику втрати критичних даних.

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