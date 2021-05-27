Vimeo провел IPO и вышел на капитализацию в 8 млрд долл.

27 мая 2021 г., 9:35

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Сервис видеохостинга Vimeo, который в свое время рассматривался даже как конкурент Youtube вышел на биржу Nasdaq.



Компания IAC владеющая Vimeo, несколько лет назад приняла решение обособить сервис и провести отдельное IPO. Это уже одиннадцатый проект IAC такого рода, в числе наиболее успешных Expedia, капитализация которой сегодня превышает 25 млрд долл.



Vimeo стал торговаться со вторника на Nasdaq под тикером VMEO. Акции компании к вечеру первого дня ее выхода на биржу упали на 12% с 52,08 долл. до 45,39 долл. На момент закрытия биржи капитализация Vimeo составила 8,5 млрд долл.



Стоит отметить, что в прошедшем январе видеосервис получил 300 млн долл. инвестиций и тогда его оценили в 5,7 млрд долл.



Сервис Vimeo был основан в 2004 году и уже два года спустя его прибрела IAC за 26 млн долл. Сегодня сервис предлагает пользователям инструменты для работы с видео, причем как бизнесу, так и отдельным пользователям. У Vimeo сегодня 200 млн пользователей, причем из них 1,6 млн тех, кто покупает подписку, их число выросло за год на 25%.



По итогам первого квартала Vimeo заработал 89,4 млн долл., продемонстрировав рост на 57% в годовом сравнении. Прибыль компании составила 3,3 млн долл., в прошлом году за тот же период был зафиксирован убыток в 20,3 млн долл.

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