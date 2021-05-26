Samsung представила Smart-мониторы с разрешением FHD и UHD

26 мая 2021 г., 17:15

0

Tweet

Компания Samsung расширила линейку Smart-мониторов с разрешением FHD и UHD.



Теперь пользователям доступен монитор M7 (с разрешением UHD) с увеличенной диагональю 43 дюйма, а также модели M5 (с разрешением FHD) с более компактной, 24-дюймовой матрицей.



Серия Samsung Smart Monitor была запущена в ноябре прошлого года, как линейка универсальных мониторов, предназначенных для решения задач современных пользователей. Мониторы позволяют работать с приложениями Microsoft 365 без подключения к компьютеру, а также дают новые возможности для сопряжения с мобильными устройствами и ПК.



Smart Monitor M7 с диагональю экрана 43 дюйма (модель M70A) является флагманской моделью в линейке. Монитор получил «безрамочный» дизайн, экран 4К с разрешением Ultra-High Definition (UHD). Для этого устройство имеет встроенные приложения для работы с потоковыми видео-сервисами, динамики и поддержку HRD10 для оптимизации просмотра контента 4К.



Модельный ряд Smart Monitor M5 с диагоналями 27 дюймов и 32 дюйма (M50A) пополнился вариантом 24 дюйма. Это самое доступное устрофство в линейке Smart Monitor, по заявлению производителя.



Помимо новых размеров и дизайна Samsung представила ряд новых функций в своих мониторов. Например, сервис Universal Guide предлагает рекомендации, основанные на анализе пользовательских предпочтений и шаблонов просмотра — таким образом, пользователям доступны полностью персонализированные предложения и рекомендации для популярных приложений, таких как Netflix, Prime Video и других.



Кроме того, был обновлен и голосовой помощник — теперь он поддерживает не только сервис Bixby, но и работу с другими сервисами, такими как Google Assistant и Amazon Alexa. В июне функция удаленного доступа (Remote Access) тоже будет обновлена и получит название «ПК на экране» (‘PC on Screen’) — с ее помощью пользователи получат возможность простого, удобного и безопасного подключения монитора к внешним компьютерам.



В рамках принятой Samsung долгосрочной программы устойчивого развития новая 43-дюймовая модель поставляется в комплекте с универсальным пультом дистанционного управления, который выполнен из переработанного пластика и работает на солнечных батареях — возможность зарядки от естественного солнечного света, искусственного освещения или через порт USB-C.



Подчеркивается, что поддерживая те же функции, что и в линейке первого поколения, обновленные Smart-мониторы Samsung предлагают широкие возможности для подключения как ПК, так и смартфонов. Пользователи могут подключать свои личные мобильные устройства в одно касание с помощью функции Tap View, Mirroring или Apple AirPlay 2. Кроме того, благодаря Samsung DeX пользователи могут работать со своими мобильными устройствами как с полноценным настольным компьютером, подключив монитор к смартфону или планшету. Вместе с тем, монитор поддерживает работу с приложениями Microsoft 365, позволяя просматривать и редактировать документы и с удобством сохранять их в облаке, даже без подключения к ПК — благодаря встроенной поддержке Wi-Fi. Чтобы не загромождать проводами пространство на рабочем столе, Smart мониторы оснащены множеством портов, в том числе портом USB Type­C, портами USB, а также поддерживают подключение по Bluetooth 4.2.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet