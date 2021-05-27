Rockwell Automation включила в пакет услуг по выявлению угрозрешение Cisco Cyber Vision

27 мая 2021 г., 10:25

0

Tweet

Rockwell Automation и Cisco продолжают укреплять долгосрочный стратегический альянс — теперь в пакет услуг LifecycleIQ по выявлению киберугроз от Rockwell Automation входит решение Cyber Vision от Cisco.



Как отмечается, Rockwell Automation и Cisco сотрудничают уже больше десяти лет, одними из первых сделав упор на более тесную интеграцию информационных технологий и производственных технологий. Без этой конвергенции невозможно представить путь промышленных предприятий к цифровой трансформации, но в то же время это сопряжено с большим количеством вызовов: разрозненными сетями, угрозами кибербезопасности, недостатком опыта и знаний у сотрудников, огромным количеством производственных данных и дублирующими друг друга решениями. Будучи признанными лидерами в своих отраслях, Rockwell Automation и Cisco разработали архитектуры, продукты и решения, призванные помочь заказчикам преодолевать эти трудности на пути к «Единому предприятию».



Более глубокая интеграция между IT, облачной средой и промышленными сетями связана с киберугрозами, которые могут стать препятствиями на пути к полноценной цифровизации. Решение Cyber Vision обеспечивает полную прозрачность систем управления для создания безопасных инфраструктур и усиления политик безопасности, тем самым позволяя сделать технологические процессы беспрерывными, более устойчивыми и безопасными. Включение решения Cyber Vision в пакет услуг по выявлению угроз LifecycleIQ позволит заказчикам, работающим с решениями Cisco, создающим новые сети или обновляющим свою сетевую инфраструктуру Cisco, строить уникальную архитектуру сети на базе коммутаторов.



«Мы рады расширению стратегического партнерства с Cisco, — заявила Анжела Рапко (Angela Rapko), директор по ассортименту и управлению бизнесом отдела сервиса и услуг (CSM) Rockwell Automation. — Сотрудничество позволяет объединять лучшие наработки мирового лидера в IT-инфраструктуре и безопасности Cisco и ведущего поставщика промышленной автоматизации и OT Rockwell Automation. Включение Cisco Cyber Vision в наш пакет услуг по выявлению угроз кибербезопасности принесет нашим заказчикам максимальные преимущества за счет более тесной интеграции экосистем Rockwell Automation и Cisco, в особенности в вопросах кибербезопасности».



«Включение решения Cyber Vision от Cisco в пакет услуг по выявлению киберугроз от Rockwell Automation подчеркивает наше совместное стремление помочь заказчикам повысить уровень кибербезопасности своей производственной деятельности», — отмечает Викас Бутани (Vikas Butaney), вице-президент и генеральный директор Cisco IoT. — С помощью Cyber Vision мы можем внедрить кибербезопасность в промышленные сети, облегчая защиту самых критически важных операций наших заказчиков. Мы гордимся тем, что можем предложить самый полный пакет решений и услуг для объединения усилий IT и OT-команд по борьбе с рисками кибербезопасности».



Новое предложение станет дополнением к тем мерам, которые Rockwell Automation и Cisco уже принимают для решения проблем заказчиков в области промышленных сетей и их безопасности. К таким решениям относятся совместно разработанные и находящиеся в свободном доступе Архитектуры единой сети Ethernet предприятия (CPwE), применяя которые заказчики могут разрабатывать и внедрять безопасные и масштабируемые промышленные сети, а также управляемые коммутаторы Allen-Bradley Stratix, надежные и безопасные сетевые коммутаторы для экстремальных условий эксплуатации.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet