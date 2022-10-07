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Верховна Рада підтримала законопроект про е-резидентство

7 октября 2022 г., 10:15
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Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект № 5270 про е-резидентство. «За» проголосували 252 депутати.

Найближчим часом іноземці матимуть можливість отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн. Таку саму модель електронного резидентства вже використовують в Естонії. Статус е-резидентів там отримали близько 100 000 іноземців.

Закон передбачає для е-резидентів можливість:

  •     Здійснювати підприємницьку діяльність (ФОП)
  •     Сплачувати 5% від доходу
  •     Дистанційно відкривати та управляти банківськими рахунками
  •     Користуватися надсучасними інструментами для управління бізнесом онлайн за допомогою ноутбука чи смартфона
  •     Підписувати документи електронним підписом

«Україна вже 7-й місяць веде повномасштабну війну. Для того, щоб ЗСУ здобували нові перемоги на фронті, важливо підтримувати економіку та забезпечувати наших військових всім необхідним. Запуск проекту е-резидентства допоможе додатково наповнювати наш бюджет. Адже іноземці зможуть в кілька кліків зареєструвати бізнес в Україні, віддалено розвивати його та сплачувати тут податки. До того ж це ще один крок до розвитку сильного ІТ-бренду України у світі. Навіть в умовах повномасштабної війни ми продовжуємо працювати над революційними проєктами та будувати цифрову державу», зазначив   міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Для відкриття бізнесу в Україні іноземець має:

  •     подати заявку на веб-порталі або в мобільному застосунку для перевірки й отримання статусу е-резидента,
  •     пройти ідентифікацію в закордонній дипломатичній установі в країні перебування,
  •     отримати РНОКПП та Дія.Підпис,
  •     зареєструватися через мобільний застосунок як ФОП 3-ї групи,
  •     відкрити рахунок в українському банку,
  •     провадити підприємницьку діяльність.

Наразі експерти Мінцифри займаються технічною базою проекту — розробляють вебверсію та мобільний застосунок із використанням хмарних технологій цифрового підпису. Такі сучасні та дієві інструменти для е-резидентів дозволять зареєструвати підприємця, відкрити банківський рахунок у декілька кліків — швидко та зручно, через браузер або смартфон, без паперів та складних бюрократичних процедур.

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