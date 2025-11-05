Siemens та Capgemini поглиблюють партнерство для розширення можливостей промисловості у наступну еру виробництва

5 ноября 2025 г., 15:35

За заявою Siemens та Capgemini, компанії розширюють своє стратегічне партнерство для спільної розробки цифрових рішень, заснованих на AI (AI-native), для проєктування продукції, виробництва та операційної діяльності. Такі рішення фундаментально вбудовують штучний інтелект у свою основу з самого початку, а не просто додають його як функцію. Партнери зосереджені на 16 високопріоритетних напрямках, які можуть забезпечити відчутні результати в ефективності виробництва, прискоренні виходу на ринок, якості, сталому розвитку та інших сферах. Рішення, специфічні для галузей, будуть реалізовані шляхом поєднання промислового програмного забезпечення, портфеля автоматизації, електрифікації та сталого розвитку Siemens з інженерними можливостями, галузевими знаннями та досвідом бізнес-трансформації Capgemini.



Це розширене співробітництво допоможе клієнтам із довготривалими викликами. Ці виклики включають інтеграцію ІТ та операційних систем, що тепер стало можливим завдяки використанню новітніх технологій, таких як промисловий AI, цифрові двійники та автоматизація наступного покоління. Разом дві компанії виступатимуть з активами, заснованими на AI, які доповнюють технології Siemens — наприклад, шляхом використання оркестрованих агентів AI для підтримки співпраці між інженерними та виробничими підрозділами.



Цедрік Нейке (Cedrik Neike), генеральний директор підрозділу Digital Industries та член Правління Siemens AG, зазначив: "Для наших клієнтів Capgemini схожий на компас — він глибоко обізнаний із викликами та амбіціями наших клієнтів. Siemens надає двигун: такі технології, як промисловий AI, цифрові двійники та автоматизація. Разом ми направляємо наших клієнтів через їхню цифрову трансформацію зі швидкістю, точністю та чітким курсом у майбутнє."



Айман Еззат (Aiman Ezzat), генеральний директор Capgemini Group, додав: "Об'єднуючи наші сильні сторони, наше прагнення полягає в тому, щоб допомогти клієнтам долати складнощі та досягати відчутного бізнес-ефекту, встановлюючи нові орієнтири для операційної ефективності. Як лідер у подоланні розриву між фізичним та цифровим світами, ми дозволяємо клієнтам швидко трансформувати їхні інженерні та виробничі операції. Це зміцнене партнерство підкреслює спільну прихильність до надання промислового AI та інтелектуального виробництва, готового до майбутнього, створюючи нову цінність для галузей."



Серед прикладів співпраці з клієнтами слід зазначити три історії, яки ілюструють відчутні результати, можливі завдяки цьому партнерству.



Airbus: Партнери працюють над декарбонізацією чотирьох промислових об'єктів у США та Великобританії. Технології Siemens підтримають Airbus у досягненні цілей щодо зменшення споживання енергії на 20% та скорочення стаціонарних викидів (Scope 1 та 2) на 85% у їхньому глобальному промисловому просторі до 2030 року. Для прискорення вибору заходів цифрові двійники енергетичних систем симулюватимуть та допоможуть визначити найкращі дорожні карти декарбонізації для об'єктів. Capgemini підтримує ініціативу, вносячи консалтингову діяльність, управління проєктами та планування.



Sanofi: Siemens та Capgemini підтримують трансформацію глобальної фармацевтичної та виробничої компанії шляхом стандартизації виробничих процесів та прискорення впровадження систем Manufacturing Execution Systems (MES) на багатьох об'єктах по всьому світу. Завдяки генеративному AI (Gen AI), програма прискорення MES переосмислює управління виробництвом: заміна паперових партійних записів цифровими, скорочення часу перевірки на 70%, зменшення відхилень на 80% та встановлення нових орієнтирів для ефективності, якості та відповідності вимогам у галузі.



GravitHy: Для французької залізорудної компанії GravitHy Siemens та Capgemini здійснюють цифровізацію промислових процесів. Ця співпраця допомогла GravitHy підвищити операційну ефективність, покращити гнучкість та більш ефективно вирішувати складні виклики енергетичного переходу, цілячись на зниження вартості виробництва водню до 10%.



Глобальна спільна ініціатива зосередиться на ключових галузях, таких як аерокосмічна промисловість, автомобільна промисловість та науки про життя, а також на нових ринках, таких як водень та водопостачання/водовідведення. Для задоволення вимог, що зростають, Capgemini розширить свій пул сертифікованих експертів у різних технологіях, галузях та країнах, щоб зміцнити свої технологічні можливості Siemens. Спираючись на довгострокове партнерство, що триває майже два десятиліття, Siemens та Capgemini вже мають налагоджену модель виходу на ринок, яка наразі підтримує понад 100 клієнтів у 20 країнах.

