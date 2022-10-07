Google випустила телефони Pixel 7 та свій перший годинник Pixel Watch

7 октября 2022 г., 9:35

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Компанія Google представила свою новітню лінійку телефонів Pixel: Pixel 7 і Pixel 7 Pro, а також Pixel Watch - свій перший смартгодинник.



Ці оголошення були зроблені під час спеціального заходу "Made By Google", на якому також було представлено новий процесор Tensor G2, який є наступник Tensor G1, що став базою для представлених торік Pixel 6 та Pixel 6 Pro.



Зовні серія Pixel 7 виглядає напрочуд схожою на Pixel 6, зберігаючи знайомий дизайн модуля камери на задній панелі та округлий дизайн. Молодша модель оснащена 6,3-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2400x1080, а старша - Pixel 7 Pro - має більший дисплей - 6,7 дюйма. За даними Google, екран має на 20% вищу пікову яскравість, завдяки чому з ним легше працювати в умовах яскравого освітлення.



Панель камер молодшої моделі включає 50 Мп основну камеру, 12 Мп над ширококутну камеру, а Pixel 7 Pro має ще модернізовану 48 Мп з 5-кратним оптичним зумом. Звичайно, апарат також має фронтальну селфі-камеру 10,8 Мп.



Використовуючи потужність чіпа Tensor G2, телефони Pixel 7 будуть здатні до ряду різних функцій машинного навчання. Новий чіп зроблено по технології 4 нм та він є оновленням попереднього Tensor G1, який містить Tensor Processing Unit для машинного навчання і співпроцесор безпеки Titan M2.



Як підкреслює виробник, завдяки потужності чіпа Tensor фотографічні функції смартфона стануть для користувачів ще кращими. Наприклад, фотографії в умовах недостатнього освітлення тепер матимуть менше розмиття та кращу якість зображення. Завдяки комбінованій основній та ширококутній камері обличчя будуть виглядати чіткіше. Крім того, старі фотографії, навіть ті, що були зроблені на інших телефонах, можна буде розмити або застосувати до них функцію "Чарівна гумка", щоб видалити елементи зі сцен, що відвертають увагу, наприклад, інших людей.



Інші функції, які Google додала в телефон, містять Direct My Call, що дозволяє користувачам використовувати голосове меню.



Цифровий голосовий асистент також може забезпечити швидшу транскрипцію тексту при написанні СМС, а також для створення емодзі, та буде транскрибувати голосові повідомлення, надіслані іншими людьми, що полегшить їх розуміння. Додаток Google Recorder також був оновлений таким чином, щоб він міг розпізнавати та позначати спікерів для аудіотранскрипцій.



Pixel 7 виробник запропонує у варіантах 8/128 та 8/256 ГБ, а Pixel 7 Pro - у варіантах 12/128 та 12/256 ГБ.



У базовій конфігурації Pixel 7 буде коштувати у США $599, а Pixel 7 Pro - $899. Обидва телефони доступні для попереднього замовлення вже зараз і будуть доставлені 13 жовтня.



Pixel Watch - це перший вихід Google на ринок смартгодинників, і він розроблений таким чином, щоб виглядати схожим на всі інші продукти лінійки Pixel. Це повністю сферичний 41-міліметровий корпус з куполоподібним стійким до подряпин склом Gorilla Glass 5. Корпус може кріпитися до кількох різних ремінців для годинників.



Пристрій оснащений постійно увімкненим дисплеєм з роздільною здатністю 320 пікселів на дюйм, Google заявляє, що він має яскравість 1000 ніт. Батарея забезпечує роботу пристрою близько 24 годин і може заряджатися щонайменше на 50% після 30 хвилин на магнітній зарядній пластині. Також є можливість заряджати пристрій за допомогою кабелю USB-C.



Годинник побудований на базі центрального процесора Exynos 9110 в парі зі співпроцесором Cortex M33, має накопичувач 32 ГБ та ОЗУ на 2 ГБ. Пристрій працює під управлінням операційної системи Wear OS 3.5.



У годинник Pixel Watch будуть вбудовані функції відстеження стану здоров'я від компанії Fitbit, яку Google придбала приблизно за 2,1 мільярда доларів.



Пристрій доступний у кольорах нержавіючої сталі "Матовий чорний", "Поліроване срібло" та "Золото шампанського". Він розроблений таким чином, щоб його можна було використати з численними різними ремінцями.



Доступні дві моделі годинника Pixel Watch: з підтримкою лише Bluetooth/Wi-Fi та версія з LTE, яка сумісна з Google Fi. Годинник Bluetooth Pixel Watch доступний для попереднього замовлення вже сьогодні за ціною $350, а версія з підтримкою LTE коштує $400. Обидві версії будуть відправлені 13 жовтня.

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