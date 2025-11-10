 
MUK стає дистриб'ютором рішень кібербезпеки Sechard в 15 країнах

10 ноября 2025 г., 13:35
Група компаній MUK та Sechard, постачальник передових рішень у галузі кібербезпеки та захисту даних, підписали дистриб'юторську угоду на території Албанії, Вірменії, Болгарії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Північної Македонії, Молдови, Монголії, Сербії, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану.

Компанія Sechard розробляє інноваційні технології кібербезпеки, призначені для захисту організацій від цифрових загроз, що постійно змінюються. Флагманський продукт компанії Sechard Cyber Hygiene Platform забезпечує комплексний підхід до управління ризиками цифрової безпеки шляхом безперервної оцінки, моніторингу та підвищення рівня кібербезпеки організації.

Платформа кібергігієни дозволяє компаніям виявляти вразливості, впроваджувати передові практики безпеки та забезпечувати відповідність вимогам завдяки автоматизованим процесам та практичній аналітиці. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та передовим аналітичним можливостям платформа дозволяє ІТ-відділам та службам безпеки застосовувати проактивну стратегію захисту та підвищувати загальну стійкість до кібератак.

