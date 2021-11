Verbit с R&D офисом в Киеве привлекла 250 млн долл. и получила оценку в 2 млрд долл.

24 ноября 2021 г., 17:05

Verbit, одна из ведущих мировых платформ транскрипции и создания субтитров с помощью голосового ИИ, привлекла раунд финансирования серии E в размере 250 млн долл., получив 150 млн долл. первичных инвестиций и 100 млн долл. во вторичных сделках.



Лидером раунда стала компания Third Point Ventures при участии существующих инвесторов, включая Sapphire Ventures, More Capital, Disruptive AI, Vertex Growth, 40North, Samsung Next и TCP.



Общий объем финансирования Verbit с момента основания в 2017 году превышает 550 млн долл. С мая прошлого года оценка компании удвоилась и составила 2 млрд долл. Как отмечается, благодаря этим инвестициям Verbit увеличит вложения в разработку продуктов, а также продолжит развиваться и расширять свою географию. Сейчас в компании 470 сотрудников, а также 35 000 стенографов и 600 переводчиков по всему миру.



В Украине Verbit представлен R&D офисом в Киеве, который насчитывает более 30 сотрудников. В 2022 году в центр разработки планируют нанять еще дополнительно 40 специалистов: уже сейчас в команду ищут опытных Ruby- и Python-разработчиков. Киевский офис предполагает возможность удаленной работы, а также предоставляет сотрудникам постоянное обучение и повышение квалификации для профессионального и личностного развития, управленческое обучение для руководителей команд.



Verbit сотрудничает с более чем 2000 клиентами в СМИ, сфере образования, корпоративном и государственном секторах и предоставляет сервис по субтитрованию и транскрипции.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта и полной интеграции с видеоплатформами, клиенты Verbit могут эффективно настраивать свои рабочие процессы и решать задачи по транскрипции и субтитрам.



Verbit планирует и дальше проводить сделки по слиянию и поглощению, увеличивая свои масштабы и продолжая повышать ценность своих услуг для клиентов.



«Этот раунд финансирования – вотум уверенности в нашей способности укрепить позиции лидера рынка транскрипции», – говорит генеральный директор и основатель Verbit Том Ливне. – Мы создали мощную технологическую платформу для модернизации отрасли, а наша стратегия по созданию вертикально интегрированных решений голосового ИИ принесла много пользы нашим клиентам и их бизнесам».



«Такой большой фрагментированный рынок, созревший для цифровой трансформации и одновременной консолидации – редкость. Verbit достигла масштабов и лидерства за короткое время. Мы рады увеличить наши инвестиции в компанию и надеемся продолжать участвовать в ее развитии», отметил управляющий партнер Third Point Ventures, член совета директоров Verbit Роберт Шварц.

