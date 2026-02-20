Сем Альтман прогнозує появу суперінтелекту до 2028 року

20 февраля 2026 г., 14:19

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман (Sam Altman), виступаючи на саміті AI Impact Summit у Нью-Делі, озвучив приголомшливий прогноз: справжній штучний суперінтелект може з’явитися вже до кінця 2028 року. За його словами, за поточної траєкторії розвитку технологій світ перебуває лише у парі років від перших версій АІ, чиї когнітивні здібності суттєво перевершать людські.



На думку очільника творців ChatGPT, на певному етапі свого розвитку суперінтелект буде здатний виконувати роботу краще за керівників найбільших компаній та проводити наукові дослідження ефективніше за провідних світових вчених. Хоча Альтман припускає можливість помилки у своїх розрахунках, він наполягає, що ці терміни потребують серйозного розгляду вже зараз. Це бачення корелює з ідеєю «Сінгулярності», яку також підтримує генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman), хоча останній акцентує на необхідності створення «гуманістичного суперінтелекту», відкаліброваного для роботи виключно на користь людства.



Станом на 2026 рік світ перебуває у фазі «агентних систем», які здатні автономно планувати та виконувати багатоетапні завдання. Проте перехід до стадії суперінтелекту несе в собі значні ризики. Експерти попереджають, що людство може виявитися не готовим до такого стрімкого перевороту, оскільки перевершення людського розуму в усіх сферах - від креативності до наукового обґрунтування - ставить під загрозу актуальність людини як біологічного виду в багатьох професійних доменах.



Заява Сема Альтмана фактично встановлює дедлайн для світових урядів щодо розробки регуляторних норм та систем безпеки.



Водночас дискусія між «необмеженим» суперінтелектом OpenAI та «гуманістичним» підходом Microsoft висвітлює розкол у філософії розробки. Для ринку це означає, що найближчі два роки ми спостерігатимемо не лише боротьбу алгоритмів, а й боротьбу етичних стандартів. Компанії, які зможуть запропонувати безпечну та контрольовану інтеграцію надпотужних моделей у бізнес-процеси, матимуть перевагу над тими, хто просто женеться за потужністю. Проте головним залишається питання: чи встигне соціальна та економічна структура суспільства адаптуватися до реальності, де інтелект перестане бути виключно людською прерогативою.

