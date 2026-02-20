Counterpoint: поставки на європейському ринку смартфонів у IV кв. зросли на 2%

20 февраля 2026 г., 12:35

Європейський ринок смартфонів завершив 2025 рік на позитивній ноті: згідно зі звітом Counterpoint Research, у четвертому кварталі обсяги поставок зросли на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Основним драйвером успіху стала компанія Apple, яка посіла перше місце завдяки ажіотажному попиту на серію iPhone 17. Поставки американського гіганта зросли на 7% у річному обчисленні, чому сприяла неочікувано сильна експансія на ринки Східної Європи.



Компанія Samsung також продемонструвала відновлення після слабких показників попереднього року, наростивши поставки на 4% і закріпивши за собою частку ринку у 29%. Серед інших гравців виділяється бренд HONOR, чий ріст склав вражаючі 18%, що підтверджує його успішне закріплення у Західній Європі протягом останніх двох років.



Проте, попри вдалий фінал року, аналітики попереджають про серйозні виклики у 2026 році. Як зазначає асоційований директор Ян Стрияк (Jan Stryjak), на горизонті з’явилися проблеми, пов’язані зі стрімким зростанням цін на модулі пам’яті. Це змусить виробників переглядати цінову політику, що найбільше вдарить по бюджетному та середньому сегментах пристроїв. На тлі зростання Apple та Samsung, китайська Xiaomi зафіксувала падіння поставок на 6%, оскільки нова серія 15T не змогла повторити успіх своєї попередниці, а конкуренція з боку Google та Motorola у преміальному секторі посилилася. Складні часи продовжуються і для брендів групи OPPO (включаючи realme та OnePlus), які все ще намагаються знайти стабільну опору в регіоні.



Очікується, що протягом наступних кількох кварталів європейський ринок зіткнеться зі значним падінням показників у річному обчисленні. Хоча 2025 рік виявився відносно стабільним, попри макроекономічні труднощі, дефіцит та здорожчання компонентів напівпровідникової продукції стануть головним стримуючим фактором. Виробники будуть змушені обирати між зниженням власної маржі та ризиком відштовхнути покупців високими цінами, що може призвести до стагнації оновлення парку пристроїв серед європейських споживачів.



Ситуація на європейському ринку вказує на посилення поляризації. Apple та Samsung успішно використовують свою лояльну аудиторію в преміум-сегменті, де покупці менш чутливі до коливань цін. Водночас успіх HONOR та Motorola свідчить про те, що в Європі з’явився запит на нових фаворитів, здатних запропонувати альтернативу традиційним лідерам. У 2026 році ключовим фактором виживання для брендів стане не стільки інноваційність камер чи екранів, скільки ефективність ланцюжків поставок та здатність заздалегідь законтрактувати обсяги пам’яті за вигідними цінами.



Прогноз щодо падіння ринку через вартість пам’яті є тривожним сигналом для всього технологічного сектору. Це може прискорити впровадження хмарних обчислень та складніших алгоритмів стиснення даних безпосередньо в операційних системах, щоб нівелювати потребу у величезних фізичних накопичувачах у смартфонах середнього класу. Для споживачів це означає, що епоха доступних пристроїв із великим обсягом пам’яті може тимчасово призупинитися, а конкуренція між брендами перейде у площину програмної оптимізації та сервісних пропозицій.

