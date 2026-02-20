Франція надасть Україні 71 млн євро на підтримку енергетики

20 февраля 2026 г., 10:25

Мінеренрго повідомило, що Франція надасть Україні 71 млн євро грантової фінансової підтримки, частину якої спрямують на допомогу українському енергетичному сектору. Про це домовилися міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр економіки, фінансів та промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Ролан Лескюр.



В межах заходів Міжнародного енергетичного агентства в Парижі Денис Шмигаль та Ролан Лескюр також підписали Меморандум про співпрацю між Україною та Французькою Республікою у сфері ядерної енергетики.



«Україна вже отримала понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів. Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики. Окрема вдячність французькому уряду за рішення поставити додатково 150 генераторів до України протягом лютого», – зазначив Денис Шмигаль. Він також відзначив три інфраструктурні проєкти, які Україна реалізує разом із Францією для стійкості регіональних енергосистем.

