Українська TAF Industries запускає серійне виробництво дрона-перехоплювача OCTOPUS-100

20 февраля 2026 г., 8:05

0

Tweet

Українська компанія TAF Industries офіційно розпочала підготовку до масового виробництва нового безпілотного перехоплювача OCTOPUS-100, розробленого технічною командою Міністерства оборони України.



Як повідомив у інтерв’ю виданню «Мілітарний» CEO компанії Володимир Зіновський, виріб уже пройшов етап малосерійного виробництва. Головною перешкодою для швидкого масштабування раніше була залежність від кількох критичних імпортних компонентів, доступ до яких був обмеженим. Щоб вирішити цю проблему, інженери компанії спільно з фахівцями оборонного відомства провели роботу над заміщенням та опрацювали альтернативні ланцюжки поставок, що дозволило фіналізувати специфікацію матеріалів (BOM List) для промислових масштабів.



Наразі TAF Industries є офіційним ліцензіатом Міноборони, що надає право легально виготовляти засіб за державними розробками. Протягом останніх місяців фахівці підприємства зосередилися на адаптації технічної документації під умови конвеєрного складання.



OCTOPUS-100 спроєктований спеціально для протидії ворожим повітряним цілям, заповнюючи критичну нішу в системі захисту неба. Очікується, що завдяки затвердженню оновленого переліку комплектуючих, компанія зможе вийти на значні обсяги виробництва вже протягом найближчих кількох місяців, забезпечуючи Сили оборони ефективним засобом перехоплення.



Володимир Зіновський підкреслив, що саме відсутність масового виробництва була причиною обмеженого застосування цих апаратів раніше, проте зараз усі технічні та бюрократичні бар'єри усунено для системного постачання засобу у війська.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI