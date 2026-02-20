Експорт ІТ-послуг стабілізувався після двох років падіння

20 февраля 2026 г., 17:35

Після двох років падіння український ІТ-експорт у 2025 році нарешті перейшов до зростання. За даними Національного банку України, експорт комп’ютерних послуг торік збільшився на 3,3% і сягнув 6,66 млрд дол. Хоча показник усе ще на 1,1% нижчий за рівень 2023-го, ринок демонструє ознаки стабілізації та поступового відновлення.

Найсильнішим місяцем став грудень: 685 млн дол. і зростання на 26,2% проти листопада. Це також на 11,2% більше, ніж у грудні 2024-го. Фактично, це один із найкращих грудневих результатів за останні п’ять років – поступається лише піковим 2021 та 2022 рокам. Саме четвертий квартал став драйвером річної динаміки: 1,79 млрд дол. за жовтень-грудень, що на 8,6% більше, ніж у третьому кварталі, і на 7,6% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Початок минулого року був складним. Січень став найслабшим місяцем від початку повномасштабного вторгнення, а перший квартал показав найгірший результат за рік – 1,57 млрд дол. Втім уже з другого кварталу ситуація почала вирівнюватися: 1,64 млрд дол. навесні та 1,65 млрд дол. у третьому кварталі. Вперше з 2021 року третій квартал продемонстрував позитивну динаміку щодо попереднього року, що стало важливим сигналом для ринку.

ІТ залишається найбільшим експортером послуг України. Частка комп’ютерних послуг у структурі експорту послуг зросла до 41,6% проти 37,4% роком раніше. У загальному експорті товарів і послуг галузь посідає друге місце з часткою 12,3%, поступаючись лише агросектору, який формує понад 40% валютних надходжень.

Географія експорту залишається стабільною. Лідером є США з 2,39 млрд дол. – це майже 36% усього виторгу. При цьому падіння експорту до США фактично зупинилося після двох років суттєвого скорочення. Далі йдуть Мальта та Велика Британія, а першу п’ятірку замикають Кіпр та Ізраїль. Загалом десять країн забезпечують понад 80% усього ІТ-експорту, і склад цієї десятки майже не змінився порівняно з 2024 роком. Водночас найшвидше зростання продемонстрували країни Балтії та Північної Європи, тоді як частина традиційних ринків просіла.

Настрої в індустрії також поступово покращуються. За результатами дослідження IT Research Ukraine 2025 Львівського IT-кластера, частка спеціалістів із позитивними очікуваннями зросла до 32%, тоді як рівень песимізму знизився. Серед керівників компаній третина прогнозує зростання галузі у найближчий рік, і майже половина очікує збільшення обороту власного бізнесу.

Глобальний контекст також грає на користь України. Аналітики Gartner прогнозують, що світові ІТ-витрати у 2026 році сягнуть 6,15 трлн дол. зі зростанням понад 10%, а сегмент програмного забезпечення додасть майже 15%. Найбільший попит концентрується навколо AI, data engineering, хмарних рішень та інфраструктурної оптимізації. Для українських компаній це вікно можливостей: за умови інвестицій у складні інженерні компетенції та збереження конкурентоспроможності 2026 рік може стати періодом не просто стабілізації, а якісної трансформації галузі.

