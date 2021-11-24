Продажи VMware за третий квартал выросли на 11% до 3,19 млрд долл.

24 ноября 2021 г., 16:25

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VMware опубликовала финансовые результаты за третий квартал.

Чистая прибыль компании без учета GAAP в третьем квартале составила 725 млн долл., или 1,72 доллара на разводненную акцию. Выручка за третий квартал выросла на 11% до 3,19 млрд долл.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 1,54 доллара на акцию при выручке в 3,12 млрд долл.



«Мы довольны нашими стабильными высокими показателями по итогам прошедшего периода. В этом квартале, когда было представлено множество новых предложений на VMworld, мы продемонстрировали, как мы можем помочь нашим клиентам преобразовать их бизнес сегодня», отметил генеральный директор Рагху Рагурам (Raghu Raghuram) в своем заявлении. - Наша миссия - быть надежной программной базой для ускорения инноваций наших клиентов без всяких компромиссов. Мы стремимся помочь организациям раскрыть весь потенциал мультиоблака».



Комбинация подписки и SaaS, а также доход от лицензий в третьем квартале составил 1,53 млрд долл., что на 16% больше, чем в третьем квартале 2021 финансового года.



Выручка от подписки и SaaS за третий квартал выросла на 21% и составила 820 млн долл. Годовая регулярная выручка (ARR) от подписки и SaaS за третий квартал достигла 3,31 миллиарда долларов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Операционная прибыль не по GAAP в третьем квартале составила 935 млн долл., что на 5% больше, чем годом ранее.



Операционный денежный поток за третий квартал составил 1,09 млрд долл.. Свободный денежный поток за третий квартал составил 984 млн долл.

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