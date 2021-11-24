OntargIT допомагає «Хюндай Мотор Україна» прискорити процес продажу завдяки Dynamics 365

24 ноября 2021 г., 17:35

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«Хюндай Мотор Україна» має розгалужену дилерську мережу, яка дозволяє обслуговувати клієнтів по всій країні. В мережі компанії працює 35 дилерів (це понад 150 користувачів), що застосовують систему для управління процесом продажу на базі Dynamics 365 for Sales.

Тож дистриб’ютор потрібував єдине середовище, в якому міг би контролювати та допомагати дилерам у процесі продажу автомобілів (через роботу з лідами та потенційними угодами, форми замовлення автомобілів, тощо) кінцевим клієнтам через дилерську мережу автосалонів.

Для запуску системи у промислову експлуатацію був обраний партнер OntargIT, завданням якого стала, насамперед, допомога внутрішній команді впровадження «Хюндай Мотор Україна» у підготовці до введення системи в експлуатацію та одночасний запуск усіх дилерів в мережу.

Проект був реалізований у два етапи. Щоб зменшити ризики під час запуску, спочатку було вирішено реалізувати пілотний проект на двох дилерах. Протягом декількох місяців користувачі дилерів, що брали участь у «пілоті», виконували операції в системі та тестували функціонал. Впродовж цього часу команда OntargIT організувала підтримку користувачам-учасникам «пілоту» та допомагала «Хюндай Мотор Україна» у вирішенні можливих технічних проблем.

Сумісно із спеціалістами OntargIT та командою впровадження був розроблений план запуску та проведена підготовка до роботи в загальній мережі (розроблені інструкції користувача, база підготовчих навчальних матеріалів, організація онлайн-тренінгів, тощо).

На другому етапі, на початку листопаду 2020 року, відбулося введення системи в експлуатацію, під час якого всі користувачі мережі одночасно перейшли до роботи в єдиній системі CRM. Потім протягом двох місяців команда OntargIT здійснювала підтримку першого рівня для користувачів дилерської мережі «Хюндай Мотор Україна».

В результаті проекту:

Впроваджена централізована CRM-система та база даних для всіх учасників процесу продажу з боку дистриб’ютора;

Виконана інтеграція з 1С для забезпечення функціональності резервування за замовлення дилерами автомобілів на складі «Хюндай Мотор Україна»;

Побудована надійна модель безпеки даних (кожен користувач має доступ лише до тих даних, на які йому передбачено мати доступ в рамках процесу продажу);

Реалізовано уніфікований інтерфейс для всіх користувачів мережі;

За допомогою Power BI побудована оперативна аналітика на будь який момент часу для аналізу та прийняття рішення топ менеджментом дилерської мережі;

Уніфіковано та автоматизовано стадії процесу продажу;

Закладено широкі можливості для перспективної автоматизації нових бізнес-процесів за допомогою технології за принципом «low-code/no-code».

Завдяки злагодженим діям та професійності внутрішньої команди «Хюндай Мотор Україна» і OntargIT, а також грамотно побудованій конструктивній підготовці до запуску, клієнт зміг запустити систему в промислову експлуатацію зі синхронною роботою всіх користувачів дилерської мережі.

Наразі OntargIT працює в режимі підтримки та допомагає розробляти додаткові налаштування до системи для підготовки перспективного базису для майбутнього використання Dynamics 365 for Sales як платформи для автоматизації нових процесів та завдань.

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