Квартальний виторг Palo Alto зріс на 15% до 2,59 млрд дол.

Palo Alto Networks оприлюднила фінансові результати за другий фіскальний квартал 2026 року, які перевершили очікування аналітиків, проте акції компанії впали на 7% через слабкий прогноз на наступний період.



Виторг компанії зріс на 15% у річному обчисленні, досягнувши 2,59 млрд дол., тоді як чистий прибуток без урахування разових факторів склав 1,03 дол. на акцію, що помітно вище за прогнозовані 94 центи.



Попри ці успіхи, інвесторів розчарував прогноз прибутку на третій квартал у діапазоні від 78 до 80 центів на акцію, що виявилося значно нижчим за очікувані ринком 92 центи.



На тлі фінансової звітності генеральний директор Нікеш Арора (Nikesh Arora) оголосив про чергове стратегічне придбання — ізраїльський стартап Koi, що спеціалізується на безпеці автономних агентів. Ця угода, оцінена приблизно у 400 млн дол., має на меті закрити критичну прогалину в захисті сучасних цифрових екосистем: забезпечення контролю над автономними програмними модулями, які діють усередині корпоративних мереж. Це придбання відбулося лише за тиждень після завершення найбільшої в історії компанії угоди — купівлі лідера у сфері ідентифікації CyberArk за 25 млрд дол., а також нещодавнього поглинання платформи спостережуваності Chronosphere за 3,35 млрд дол.



Нікеш Арора підкреслив, що компанія продовжує дотримуватися стратегії «платформізації», пропонуючи клієнтам єдину екосистему замість набору розрізнених інструментів. За його словами, впровадження технологій машинного навчання та автоматизації лише прискорює цей тренд, оскільки сучасні кіберзагрози стають надто швидкими для традиційних методів захисту. Наразі обсяг майбутніх контрактних зобов'язань компанії (RPO) досяг рекордних 16 млрд дол., а річний регулярний дохід (ARR) від рішень наступного покоління зріс на 33%, що свідчить про високу лояльність корпоративних замовників.

