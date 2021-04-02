Vega запускает новый дата-центр

2 апреля 2021 г., 13:02

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Национальный телеком-оператор Vega сообщил о расширении мощности дата-центра.



Недавно ЧАО «Фарлеп-Инвест» заключило долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве с ООО «Анте медиа». В рамках этого договора Vega получила в полное распоряжение 200 м2 площади и размещает 90 полноформатных 19-дюймовых серверных шкафов в современном дата-центре, который построен в соответствии с международным стандартом надежности TIER III и расположен в центре Киева.



Как отмечается, в результате сделки, все бизнес-пользователи имеют возможность получить от Vega современные телеком-сервисы hi-end уровня без дополнительных инвестиций на строительство собственных платформ. Команда специалистов телеком-провайдера поможет подготовить и воплотить решения, исходя из индивидуальных потребностей клиентов, что обеспечит им рациональное использование средств и позволит существенно сэкономить. Около пятидесяти процентов мощностей ЦОД уже зарезервировано ключевыми бизнес-клиентами и партнерами компании, которые ценят преимущества консолидированных телекоммуникационных услуг от профессионального системного провайдера Vega - передачи данных надежными сетями телеком-оператора, размещение оборудования и хранения данных в современном ЦОД. Для компании это возможность развернуть новый мощный узел связи и разместить операторское и клиентское оборудование в высокотехнологичном дата-центре.



«Прогресс в информационных технологиях способствует увеличению спроса на услуги центров обработки и хранения данных и повышает требования бизнесов к мощностям дата-центров. Проблема хранения данных и управления ими становится актуальной как никогда. Уже несколько лет Vega следует стратегии CARE - полноценной и комплексной заботе о пользователях. Основная и мега-ответственная наша задача - обеспечить своим клиентам надежную инфраструктуру, чтобы они были на 100% спокойны за свои данные и смогли сосредоточить все усилия на решении ключевых бизнес-задач. Заботясь о стабильности работы своих заказчиков в любое время и в любых ситуациях, мы тщательно подошли к выбору места для расширения возможностей в сфере услуг ЦОД. Дата-центр на Парковой соответствует международным стандартам надежности, что подтверждает имеющийся сертификат Uptime Institute, и теперь мы можем в полном объеме удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов и партнеров», отметил генеральный директор Vega Мурат Чинар.



Также подчеркивается, что развитие и укрепление собственной облачной инфраструктуры на базе нового дата-центра откроет для клиентов и Vega возможность оперативно и качественно получать различные телекоммуникационные услуги, от колокации к строительству последней мили по оптимальным ценам.



Надежные системы электроснабжения, охлаждения и пожаротушения, высокий уровень безопасности и контроля доступа, качественная вычислительная и сетевая инфраструктура дата-центра будут гарантией того, что клиентские системы в облаках провайдера будут работать безотказно и бесперебойно.

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