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Кооперация Rittal и Stulz обеспечит расширенное предложение решений для инфраструктуры ЦОД и сервис

2 апреля 2021 г., 13:35
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Компании Rittal и Stulz договорились о партнерстве в области индивидуальных решений для инфраструктуры ЦОД, а также консультаций и сервиса. Таким образом, клиенты получат не только комплексную ИT-инфраструктуру от одного поставщика, но и доступ к обширному ассортименту решений в области прецизионных систем охлаждения для средних и крупных ЦОДов.

В портфель продуктов Rittal входят системы сетевых и серверных шкафов, прецизионное охлаждение, электропитание и электрораспределение, а также ПО для управления и мониторинга инфраструктурой ЦОДов. Мощные чиллеры, системы естественного охлаждения и градирен компании Stulz дополнят и расширят номенклатуру Rittal. Это позволит предложить заказчикам более гибкие варианты решений в рамках платформы RiMatrix Next Generation (NG). Кроме того, объединенную продуктовую линейку дополнят услуги по сервисному обслуживанию в течение всего жизненного цикла IT-систем.

Партнерство обеспечит, в том числе, предложение сервисов по монтажу, пусконаладке и обслуживанию сложной IT-инфраструктуры. Клиенты получат индивидуальные модульные решения в рамках платформы RiMatrix NG, которые состоят из стоек, контроля микроклимата, электропитания, а также мониторинга и систем безопасности. Модульная инфраструктура, общая компетенция и расширенная сервисная поддержка подходят для любых задач в области IT, от отдельных стоек для периферийных вычислений или контейнеров до облачных и Hyperscale ЦОДов.

Кооперация Rittal и Stulz обеспечит расширенное предложение решений для инфраструктуры ЦОД и сервис

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