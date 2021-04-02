Infortrend выпустила комплексные СХД для задач ИИ

2 апреля 2021 г., 12:47

0

Tweet

Компания Infortrend Technology представила новые системы хранения EonServ for AI (EVi) и EonStor GSi (GSi).



Как отмечается, эти решения обеспечивают организациям высокоэффективную инфраструктуру для реализации целого ряда прикладных задач корпоративного уровня, связанных с использованием искусственного интеллекта, включая граничные вычисления, интеллектуальные системы управления мультимедийными ресурсами, медицинского назначения, анализ посещаемости объектов розничной торговли, распознавание изображений в системах видеонаблюдения и многое другое.



Комплексные системы EVi и GSi поддерживают видеокарты, операционную систему и службы хранения данных. Их интегрированная универсальная конструкция не требует отдельной установки вычислительных узлов и массивов хранения данных, что упрощает процесс развертывания и сокращает расходы, связанные с настройкой системы. Для обеспечения возможности установки приложений с искусственным интеллектом система EVi оснащается ОС Windows, а система GSi поддерживает ОС Linux и платформу Docker. Высокая производительность позволяет быстро считывать данные из пула хранения и импортировать их в вычислительную систему. Емкость систем может быть увеличена до 7 ПБ, а различные уровни защиты RAID обеспечивают целостность данных. Кроме того, система GSi поддерживает службы SAN/NAS и может встраиваться в общедоступные/частные облачные среды. Среды хранения данных управляются через специализированные интерфейсы управления, а процессы технического обслуживания аппаратной части упрощаются благодаря беспроводной модульной конструкции компонентов с возможностью их замены в «горячем» режиме.



Системы хранения EVi и GSi позволяют организациям расширять свои масштабы применения искусственного интеллекта. Вот лишь несколько примеров их использования: распознавание лиц и анализ видеозаписей в интеллектуальных системах наблюдения, статистика посещаемости в розничном секторе, анализ контента и распознавание знаменитостей/объектов/сцен в системах управления мультимедийными элементами, распределенные вычисления в системах граничных вычислений и системы передачи и архивации изображений медицинского назначения на основе искусственного интеллекта для содействия врачам в повышении точности диагностики.



«Системы EonServ for AI и EonStor GSi обеспечивают высокоэффективную среду для вычислений и хранения данных для реализации прикладных задач корпоративного уровня с применением искусственного интеллекта. Эти системы спроектированы с использованием гибких конфигураций, позволяющих находить наиболее подходящие решения с учетом функциональных требований, необходимого количества процессоров и видеокарт, а также бюджетных соображений», — сообщил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!