В смартфонах появится 5-осевая оптическая стабилизация

19 августа 2021 г., 14:58

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В рамках проведенной компанией OPPO онлайновой презентации своих перспективных разработок в сфере мобильной фотографии было объявлено о выводе на рынок в начале следующего года смартфона с камерой, оснащенной 5-осевой оптической стабилизации.

Технология 5-осевой оптической стабилизации была одной из четырех объявленных OPPO разработок, но я решил именно на ней сделать основной акцент, так как, на мой взгляд, современной мобильной фотографии больше всего не хватает полноценной стабилизации. Все же съемка с рук, да еще и, зачастую, в движении – это как раз наиболее распространенный сценарий использования камеры в смартфонах. А это вносит очень сложно устранимые ныне существующими системами стабилизации искажения в фотографии или в видео.

Во время презентации OPPO был приведен пример съемки с помощью новой камеры с поддержкой 5-осевой оптической стабилизации, когда оператор сам находился на скейте и при этом снимал своего товарища, выполняющего головоломные трюки. И стоит признать, что результат получился действительно впечатляющий.

Суть технологии 5-осевой оптической стабилизации в реализации OPPO заключается в том, что подвижными являются и линзы, и матрица. Если распознаваемые гироскопом движение незначительно, изображение стабилизируется в основном только благодаря сдвигу линзы, охватывающей горизонтальное (X) и вертикальное (Y) смещение. Но если амплитуда движения сравнительно большая, для оптической стабилизации уже задействуют смещение датчика, включая горизонтальное смещение (x), вертикальное смещение (y) и вращение, а также алгоритм компенсации для достижения стабилизации по пяти осям. Это обеспечивает максимальный угол стабилизации ±3°, что в три раза больше, чем при использовании на мобильных устройствах традиционной технологии OIS. При этом датчик также может смещаться с точностью до 2 мкм.

Заявлено, что запатентованные алгоритмы OPPO значительно улучшают стабильность, четкость и цветопередачу при съемке в ночное время или в движении, а также увеличивают компенсацию вибрации до 65%. Смартфоны OPPO получат пятиосевую оптическую стабилизацию с первого квартала 2022 года.

Еще одна интересная разработка – оптическая система камеры с непрерывным изменением фокусного расстояния в пределах 85–200 мм без потери качества. В конструкции базового структурного модуля впервые используется технология линз G + P (стекло + пластик), представляя две ультратонкие высокоточные асферические стеклянные линзы. А использование туннельного датчика магнитосопротивления (TMR датчик) позволяет линзам двигаться в модуле камеры более стабильно и точно. модернизированный двигатель с направляющим валом увеличивает динамический наклон, при котором система линз может перемещаться, легко поддерживая непрерывное оптическое масштабирование без потери качества при более высоком увеличении.

Такое решение поддерживает непрерывный оптический зум при эквивалентных фокусных расстояниях от 85 мм до 200 мм. Его преимуществом перед камерами, в состав которых входит несколько модулей с различными фокусными расстояниями, является отсутствие таких проблем, как скачки, неточность баланса белого или искажение цвета. Кроме того, оно обеспечивает четкие изображения при любом уровне увеличения, от крупного плана и портретов до пейзажей, без необходимости кадрирования.

В презентации OPPO было также объявлено о разработке RGBW-сенсора нового поколения. Его суть заключается в дополнении традиционной RGB-триады субпикселями белого цвета, что позволяет существенно увеличить светочувствительность. Поэтому новый сенсор, в отличие от предшественников, улавливает на 60% больше света, достигая шумопонижения на 35% и позволяя получать более четкие и яркие изображения в условиях низкой освещенности.

Отмечается, запатентованный OPPO алгоритм пикселей «4-в-1» помогает существенно улучшить цветовые характеристики датчика, предотвратив такие проблемы, как неточная передача цвета и муаровые узоры. А передовая технология изоляции пикселей DTI и обработка DeepSi устраняют субпиксельные перекрестные помехи и улучшают качество изображения. Смартфоны OPPO будут оснащать новым датчиком уже с четвертого квартала 2021 года.

Четвертой объявленной на этом мероприятии технологией стала подэкранная камера, на которой уже останавливались в этом блоге. И поскольку дополнительных подробностей не было объявлено, отсылаю к уже опубликованному материалу.

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