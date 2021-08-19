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Тимур Ягофаров

В смартфонах появится 5-осевая оптическая стабилизация

19 августа 2021 г., 14:58
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В рамках проведенной компанией OPPO онлайновой презентации своих перспективных разработок в сфере мобильной фотографии было объявлено о выводе на рынок в начале следующего года смартфона с камерой, оснащенной 5-осевой оптической стабилизации.

Технология  5-осевой оптической стабилизации была одной из четырех объявленных OPPO разработок, но я решил именно на ней сделать основной акцент, так как, на мой взгляд, современной мобильной фотографии больше всего не хватает полноценной стабилизации. Все же съемка с рук, да еще и, зачастую, в движении – это как раз наиболее распространенный сценарий использования камеры в смартфонах. А это вносит очень сложно устранимые ныне существующими системами стабилизации искажения в фотографии или в видео.

В смартфонах появится 5-осевая оптическая стабилизация

Во время презентации OPPO был приведен пример съемки с помощью новой камеры с поддержкой 5-осевой оптической стабилизации, когда оператор сам находился на скейте и при этом снимал своего товарища, выполняющего головоломные трюки. И стоит признать, что результат получился действительно впечатляющий.

Суть технологии 5-осевой оптической стабилизации в реализации OPPO заключается в том, что подвижными являются и линзы, и матрица. Если распознаваемые гироскопом движение незначительно, изображение стабилизируется в основном только благодаря сдвигу линзы, охватывающей горизонтальное (X) и вертикальное (Y) смещение. Но если амплитуда движения сравнительно большая, для оптической стабилизации уже задействуют смещение датчика, включая горизонтальное смещение (x), вертикальное смещение (y) и вращение, а также алгоритм компенсации для достижения стабилизации по пяти осям. Это обеспечивает максимальный угол стабилизации ±3°, что в три раза больше, чем при использовании на мобильных устройствах традиционной технологии OIS. При этом датчик также может смещаться с точностью до 2 мкм.

Заявлено, что запатентованные алгоритмы OPPO значительно улучшают стабильность, четкость и цветопередачу при съемке в ночное время или в движении, а также увеличивают компенсацию вибрации до 65%. Смартфоны OPPO получат пятиосевую оптическую стабилизацию с первого квартала 2022 года.

Еще одна интересная разработка – оптическая система камеры с непрерывным изменением фокусного расстояния в пределах 85–200 мм без потери качества. В конструкции базового структурного модуля впервые используется технология линз G + P (стекло + пластик), представляя две ультратонкие высокоточные асферические стеклянные линзы. А использование туннельного датчика магнитосопротивления (TMR датчик) позволяет линзам двигаться в модуле камеры более стабильно и точно. модернизированный двигатель с направляющим валом увеличивает динамический наклон, при котором система линз может перемещаться, легко поддерживая непрерывное оптическое масштабирование без потери качества при более высоком увеличении.

В смартфонах появится 5-осевая оптическая стабилизация

Такое решение поддерживает непрерывный оптический зум при эквивалентных фокусных расстояниях от 85 мм до 200 мм. Его преимуществом перед камерами, в состав которых входит несколько модулей с различными фокусными расстояниями, является отсутствие таких проблем, как скачки, неточность баланса белого или искажение цвета. Кроме того, оно обеспечивает четкие изображения при любом уровне увеличения, от крупного плана и портретов до пейзажей, без необходимости кадрирования.

В презентации OPPO было также объявлено о разработке RGBW-сенсора нового поколения. Его суть заключается в дополнении традиционной RGB-триады субпикселями белого цвета, что позволяет существенно увеличить светочувствительность. Поэтому новый сенсор, в отличие от предшественников, улавливает на 60% больше света, достигая шумопонижения на 35% и позволяя получать более четкие и яркие изображения в условиях низкой освещенности.

В смартфонах появится 5-осевая оптическая стабилизация

Отмечается, запатентованный OPPO алгоритм пикселей «4-в-1» помогает существенно улучшить цветовые характеристики датчика, предотвратив такие проблемы, как неточная передача цвета и муаровые узоры. А передовая технология изоляции пикселей DTI и обработка DeepSi устраняют субпиксельные перекрестные помехи и улучшают качество изображения. Смартфоны OPPO будут оснащать новым датчиком уже с четвертого квартала 2021 года.

Четвертой объявленной на этом мероприятии технологией стала подэкранная камера, на которой уже останавливались в этом блоге. И поскольку дополнительных подробностей не было объявлено, отсылаю к уже опубликованному материалу.

 

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