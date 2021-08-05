ИИ научил снимать подэкранную камеру в смартфонах

5 августа 2021 г., 16:05

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OPPO заявила о своем достижении в развитии технологии подэкранных камер до такого уровня, когда получаемые на ней снимки не отличишь от сделанных с помощью традиционных фронтальных, которые размещают с вырезом в экране.



Сразу же отметим, что в данном случае речь идет о концепте, который пока не попадал в руки независимой прессы. Образцы снимков, сделанных OPPO на свою подэкранную камеру, были представлены лишь в комплекте с пресс-материалами. Не буду подвергать сомнениям продемонстрированные кадры, так как пока OPPO не сообщает о планах коммерческого внедрения своей разработки. Поэтому в первую очередь, представляют интерес заявленные компанией методы улучшения качества фотосъемки подобным способом.



Как следует из пресс-релиза, разработчики OPPO занимаются усовершенствованием этой технологии с 2018 года, и уже подано более чем 200 заявок на соответствующие патенты. Стоит напомнить, что OPPO не одна прикладывает усилия в этом направлении. Так ZTE еще в прошлом году выпустила смартфон Axon 20 5G с подэкранной камерой. Да и такие игроки, как Vivo и Xiaomi тоже ведут исследования в данной сфере.



Действительно, в режиме чтения книги отсутствие выреза в экране является ощутимым преимуществом

По заявлению OPPO, ее исследователям удалось справиться с таким недостатком технологии, как хорошо заметное на глаз разряжение пикселей в районе камеры. Дело в том, что прежде они располагались с большей дистанцией друг от друга, чтобы создавать меньше помех камере. А разработчики OPPO для повышения прозрачности сумели уменьшить размер самого пикселя, оставив плотность картинки на уровне 400 PPI.



Представленный OPPO образец снимка №1

Но главным достижением OPPO, на мой взгляд, стал разработанный компанией алгоритм на базе машинного обучения, позволяющий скомпенсировать дифракцию. Причем и на источнике света. Сообщается, что для этого были изучены десятки тысяч изображений.



Представленный OPPO образец снимка №2

Интересно, станет ли заявленное OPPO третье поколение технологии подэкранных камер финальным перед его внедрением в коммерческий продукт, или нас ждет продолжительная сага? Все же качество селфи для огромного числа пользователей является одним из наиболее важных критериев при выборе смартфонов. Делайте ваши ставки!

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