В новом Gorilla Glass впервые за шесть лет возросла стойкость к царапинам

24 июля 2020 г., 16:55

+11

голос Tweet

За победными реляциями анонсов очередных поколений сверхпрочного стекла фирмы Corning проходит незамеченным тот факт, что устойчивость к царапинам у Gorilla Glass не улучшалась с 2014 года, когда вышла версия Gorilla Glass 3. Более того, Gorilla Glass 4 в некоторых тестах оказывается хуже предшественницы, а Gorilla Glass 5 находится где-то посередине между ними. В Gorilla Glass 6 также всё внимание разработчика было сосредоточено на улучшении стойкости к ударам при падении.



Но теперь Corning перестала довольствоваться компромиссами. Седьмое поколение Gorilla Glass, которое получило самостоятельное название Victus, по сопротивляемости к царапинам вдвое превосходит Gorilla Glass 6 (вчетверо — конкурирующие стёкла), а покрытый Victus макет телефона успешно пережил падение с высоты два метра (на 40 см выше, чем было заявлено для Gorilla Glass 6).

По сведениям Corning, улучшилась также сопротивляемость к повторным падениям: в среднем, Victus можно безнаказанно ронять с метровой высоты двадцать раз, на пять раз больше, чем Gorilla Glass 6.



Вице-президент Corning и главный научный специалист по Gorilla Glass, Джаймин Амин (Jaymin Amin) не обещает чудес: как и с любым стеклянным материалом, с Victus не стоит испытывать удачу, нося телефон в одном кармане с ключами и монетами. Но риск от случайного контакта с твёрдыми предметами новая разработка Corning снижает существенно.

Многие OEM-производители уже ориентируются на Victus при проектировании следующих флагманских смартфонов, но компания Samsung будет первой, кто использует его в продукте, дебютирующем через пару месяцев.

Хотя своё новое стекло Corning предлагает с наценкой, производители устройств легко могут её скомпенсировать за счёт отказа от дополнительных износостойких покрытий экрана.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации