 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1225)

12.07 - 19.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В новом Gorilla Glass впервые за шесть лет возросла стойкость к царапинам

24 июля 2020 г., 16:55
+11
голос

В новом Gorilla Glass впервые за шесть лет возросла стойкость к царапинам

За победными реляциями анонсов очередных поколений сверхпрочного стекла фирмы Corning проходит незамеченным тот факт, что устойчивость к царапинам у Gorilla Glass не улучшалась с 2014 года, когда вышла версия Gorilla Glass 3. Более того, Gorilla Glass 4 в некоторых тестах оказывается хуже предшественницы, а Gorilla Glass 5 находится где-то посередине между ними. В Gorilla Glass 6 также всё внимание разработчика было сосредоточено на улучшении стойкости к ударам при падении.

Но теперь Corning перестала довольствоваться компромиссами. Седьмое поколение Gorilla Glass, которое получило самостоятельное название Victus, по сопротивляемости к царапинам вдвое превосходит Gorilla Glass 6 (вчетверо — конкурирующие стёкла), а покрытый Victus макет телефона успешно пережил падение с высоты два метра (на 40 см выше, чем было заявлено для Gorilla Glass 6).

По сведениям Corning, улучшилась также сопротивляемость к повторным падениям: в среднем, Victus можно безнаказанно ронять с метровой высоты двадцать раз, на пять раз больше, чем Gorilla Glass 6.

Вице-президент Corning и главный научный специалист по Gorilla Glass, Джаймин Амин (Jaymin Amin) не обещает чудес: как и с любым стеклянным материалом, с Victus не стоит испытывать удачу, нося телефон в одном кармане с ключами и монетами. Но риск от случайного контакта с твёрдыми предметами новая разработка Corning снижает существенно.

Многие OEM-производители уже ориентируются на Victus при проектировании следующих флагманских смартфонов, но компания Samsung будет первой, кто использует его в продукте, дебютирующем через пару месяцев.

Хотя своё новое стекло Corning предлагает с наценкой, производители устройств легко могут её скомпенсировать за счёт отказа от дополнительных износостойких покрытий экрана.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  