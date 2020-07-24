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5G поддерживает каждый третий продаваемый в Китае смартфон

24 июля 2020 г., 17:35
5G поддерживает каждый третий продаваемый в Китае смартфон

Продажи смартфонов на китайский рынок во втором квартале года упали на 17% «YoY», — сообщает Counterpoint Research. Однако в квартальном сравнении налицо рост в размере 9%, что говорит о постепенном восстановлении рынка послед удара COVID-19.

Благодаря работающим в Поднебесной вендорам и операторам услуг связи, предлагающим недорогие тарифные планы и доступные смартфоны, адаптация в стране 5G идет рекордными темпами. Новый стандарт поддерживал уже каждый третий, проданный во втором квартале смартфон.

Лидером в Китае остается Huawei, сконцентрировавшая за собой почти половину (46%) локального рынка. Причем, в сегменте 5G компания оставила за собой 60% рынка. В то же время, лучший рост продаж (+32% «YoY») показала Apple. Произошло это благодаря сохраняющейся популярности серии iPhone 11 и попавшей в Тор-3 бестселлеров iPhone SE.


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