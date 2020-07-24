Доход «Укртелекома» от интернет-услуг за первое полугодие вырос на 7%

24 июля 2020 г., 16:25

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По сообщению «Укртелекома», в первом полугодии 2020 г. общий доход оператора остался стабильным — на уровне более 3,1 млрд грн, тогда как поступления от телекоммуникационных услуг составили 2,545 млрд грн. По результатам полугодия EBITDA составила более 833 млн грн, а маржа EBITDA равна 27%.

Частным абонентам предоставлено услуг почти на 1,579 млрд грн, а бизнес-потребителям — на 708,5 млн грн.

Отмечается, что продолжает расти доход от интернет-услуг — в первом полугодии 2020 г он составил 943 млн грн, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В бизнес-сегменте он увеличился на 11% до 205 млн грн, а в потребительском — на 6% до 738 млн грн.

«Укртелеком» продолжает развитие оптической инфраструктуры, проложив в этом году уже почти 3000 километров волоконно-оптического кабеля. При этом все работы, к которым привлекаются местные подрядные организации, проводятся с соблюдением необходимых карантинных мероприятий. В нынешнем году к оптической сети подключено более 380 населенных пунктов страны, из них впервые оптический интернет появился в 180, где создана возможность подключения для почти 200 тыс. жителей.

Оптическим интернетом от «Укртелекома» уже пользуются более 1100 медицинских и учебных заведений, более 15% (170) из которых было подключено в текущем году, почти 300 объединенных территориальных общин (+ 20% или 60 ОТГ за первое полугодие) и более 1500 объектов концентрации бизнес-клиентов.

Таким образом, сеть интернет-доступа «Укртелекома» в целом охватывает более 2600 городов и сел страны.

Стоит отметить, что «Укртелеком» реализовал ряд проектов по строительству волоконно-оптических каналов для различных бизнес-объектов, торгово-развлекательных, офисных центров и других объектов для обеспечения их современными услугами, в том числе «облачными» сервисами, защитой от DDoS атак, доступом к телевизионному контенту.

Капитальные инвестиции за первое полугодие 2020 г составили 337 млн грн.

На высоком уровне — 141 млн грн — остается задолженность местных бюджетов по возмещению расходов за предоставленные телекоммуникационных услуг льготным категориям граждан.

Компания продолжает работать в условиях адаптивного карантина, соблюдая меры по предотвращению распространения COVID-19 на территории Украины. В частности, почти 60% офисных сотрудников продолжают работать удаленно, к физическому приему клиентов вернулись 300 центров обслуживания абонентов и почти 30 из них еще работает исключительно удаленно. На обеспечение противоэпидемических мероприятий «Укртелеком» уже направил более 5 млн грн.

В первом полугодии 2020 г «Укртелеком» уплатил 918 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

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