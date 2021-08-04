 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1276)

25.07 - 01.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Европе — новый крупнейший вендор смартфонов

4 августа 2021 г., 14:55
+11
голос
В Европе — новый крупнейший вендор смартфонов

Европейский рынок смартфонов активно восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 провала в первой половине 2020 г. Как сообщает Strategy Analytics, по итогам второго квартала 2021 г. на локальный рынок отгружено свыше 50,1 млн устройств, что на 14,4% больше в годовом сравнении.

Благодаря успешным продажам линеек Mi и Redmi в Испании, Украине, Италии и РФ, Xiaomi впервые оказалась крупнейшим вендором рассматриваемого региона — в каналы удалось отгрузить почти 13 млн смартфонов (+67,1%) и оставить за собой четверть рынка.

Samsung, напротив, ухудшила результат годичной давности на 7%. Вендор показал хорошие результаты в части продвижения новых 5G-моделей серии Galaxy A, однако столкнулся с мощным конкурентным прессингом со стороны Apple и китайских вендоров в сегментах High-End и Low-End соответственно.

Во многом благодаря семейству iPhone 12, Apple отгрузила почти 10 млн смартфонов и упрочила позиции на 16% «YoY».

OPPO (без учета Realme и OnePlus) взяла почти 6% рынка за счет успешного продвижения серий А и Reno.

Realme записала в актив прорывной квартал — запущенный в серию Realme 8 разошелся тиражом почти в 2 млн устройств.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  