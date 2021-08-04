В Европе — новый крупнейший вендор смартфонов

4 августа 2021 г., 14:55

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Европейский рынок смартфонов активно восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 провала в первой половине 2020 г. Как сообщает Strategy Analytics, по итогам второго квартала 2021 г. на локальный рынок отгружено свыше 50,1 млн устройств, что на 14,4% больше в годовом сравнении.

Благодаря успешным продажам линеек Mi и Redmi в Испании, Украине, Италии и РФ, Xiaomi впервые оказалась крупнейшим вендором рассматриваемого региона — в каналы удалось отгрузить почти 13 млн смартфонов (+67,1%) и оставить за собой четверть рынка.

Samsung, напротив, ухудшила результат годичной давности на 7%. Вендор показал хорошие результаты в части продвижения новых 5G-моделей серии Galaxy A, однако столкнулся с мощным конкурентным прессингом со стороны Apple и китайских вендоров в сегментах High-End и Low-End соответственно.

Во многом благодаря семейству iPhone 12, Apple отгрузила почти 10 млн смартфонов и упрочила позиции на 16% «YoY».

OPPO (без учета Realme и OnePlus) взяла почти 6% рынка за счет успешного продвижения серий А и Reno.

Realme записала в актив прорывной квартал — запущенный в серию Realme 8 разошелся тиражом почти в 2 млн устройств.

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