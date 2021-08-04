4 августа 2021 г., 15:48

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Компания Fortinet объявляет о расширении предложения служб безопасности FortiCare и FortiGuard, добавив новую службу безопасности под названием FortiTrust. Служба безопасности FortiTrust предлагает лицензирование на основе активности пользователей для всех сетей, конечных точек и облаков, которые традиционно были изолированными. Предлагаются начальные уровни обслуживания для доступа к сети с нулевым доверием (ZTNA) и проверки личности, и в ближайшее время появятся новые предложения.

Основные преимущества нового предложения FortiTrust:

Гибкое лицензирование служб безопасности на основе поведения пользователей, устраняющее необходимость отслеживать количество устройств или потребление полосы пропускания, а также обеспечивает простоту расчета общей стоимости благодаря встроенным оптовым скидкам; Интегрированная единая лицензия на услуги безопасности обеспечивает желаемые варианты использования в Fortinet Security Fabric; Простота внедрения новых сервисов безопасности позволяет пользователям переходить между различными форм-факторами, позволяя организациям с гибридной архитектурой переходить от локальной к облачной безопасности; Простые варианты обновления и перехода между службами.

Расширяя возможности Fortinet Security Fabric по защите людей, устройств, приложений и данных повсюду, FortiTrust предоставляет организациям унифицированные сервисы для защиты любой сети, конечной точки или облака с упрощенным потреблением и единой моделью лицензирования для всех форм-факторов. В результате расширенного предложения услуг Fortinet организации могут дополнительно защищать растущую поверхность цифровых атак, обеспечивая безопасность критически важных устройств, данных, приложений и подключений от центра обработки данных к облаку, к домашнему офису и т.д.

Первоначальный портфель услуг FortiTrust включает FortiTrust Access и FortiTrust Identity с дополнительными опциями услуг для SASE, CASB и EPP, которые планируется выпустить. FortiTrust Access позволяет организациям развертывать доступ с нулевым доверием (ZTNA) с лицензированием на основе активности пользователей. Сетевой доступ с нулевым доверием (ZTNA) имеет решающее значение для обеспечения согласованной защиты, видимости и контроля в современных гибридных и сильно распределенных сетях.

ZTNA позволяет организациям расширить средства управления безопасным доступом к приложениям для любого пользователя. FortiTrust Access предоставляет организациям услуги для ZTNA, включая агент ZTNA и облачную оркестровку. Это также основано на решениях ZTNA от Fortinet, которые однозначно идентифицируют и классифицируют всех пользователей и устройства, которым требуется доступ к сети и приложениям, независимо от того, находятся ли пользователи и их устройства в сети или за ее пределами, а приложения – локально или в облачной среде.

Еще один уровень обслуживания FortiTrust – это FortiTrust Identity. FortiTrust Identity предлагает многофакторную аутентификацию через облако для проверки личности. FortiTrust Identity дополняет FortiTrust Access, обеспечивая необходимую многофакторную аутентификацию, рекомендованную для управления доступом к приложениям.

Все услуги Fortinet также доступны через партнеров, что дает им возможность дальнейшего развития своего бизнеса и спектра предложений для клиентов.

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