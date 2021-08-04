Карьерный рост – один из ключевых драйверов использования контейнеров в организациях

4 августа 2021 г., 14:25

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Компания Red Hat представила результаты исследования, посвященного использованию контейнеров в организациях Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), которое по ее заказу провела CCS Insight. Участие в опросе приняли сотни ИТ-специалистов, занимающих как технические, так и руководящие позиции, и задействованных в проектировании, разработке, развертывании и сопровождении приложений и сервисов.

Сложность приложений постоянно растет, а разрабатывать их требуется все быстрее. Чтобы лучше реагировать на современный, стремительно меняющий и движимый софтом рынок, организации меняют свои подходы к проектированию, созданию и развертыванию приложений, делая ставку на облачные архитектуры на основе контейнеров. Как ожидается, эта тенденция сохранится и в будущем. По оценкам аналитической компании IDC, «к 2024 г. 75% предприятий будут отдавать приоритет гибкости инфраструктуры и операционной эффективности, что приведет к пятикратному росту количества внедрений облачных архитектур для основных бизнес-приложений». Это совпадает с результатами исследования CCS Insight, респонденты которого назвали внедрение облачных технологий (33%), масштабируемость операций (30%) и повышение производительности (29%) одними из главных преимуществ контейнеров для бизнеса.

При этом разработка на основе контейнеров имеет высокий приоритет для 91% респондентов, которые напрямую задействованы в разработке и развертывании приложений путем создания кода приложений или развертывания сервисов. Среди тех, кто ставит разработку на основе контейнеров в приоритет, 30% мотивированы необходимостью доставки новых типов прикладных сервисов, а еще 19% считают, что контейнеры – это способ более эффективно поддерживать бизнес-группы своей организации. Учитывая широкое распространение контейнеров в ИТ-отрасли, эта технология также предоставляет обширные возможности для профессионального роста разработчиков. Поэтому 40% респондентов отметили карьерный рост как на ключевой драйвер использования контейнеров в своей организации.

Вместе с ростом применения контейнеров возникает потребность в том, что помогает его поддерживать. Платформы наподобие Kubernetes, помогающие оркестрировать, автоматизировать и управлять контейнерами, имеют решающее значение для того, чтобы контейнеры стали пригодны для корпоративных ИТ-сред. С этим согласны и респонденты, 61% которых признают, что им нужны сервисы оркестрации контейнеров. Однако 19% этих респондентов считают, что реализовать такие сервисы собственными силами – задача слишком сложная. Таким образом, более половины всех респондентов ожидают, что контейнерная разработка в их организации будет осуществляться полностью сторонними поставщиками услуг (24%), либо в сочетании с собственными ресурсами (32%).

Еще один важный аспект – это выбор вендора, способного поддержать предприятие на пути контейнеризации приложений. Среди респондентов, принимающих решения или влияющих на выбор контейнерных технологий программирования, основными факторами при выборе такого вендора являются удобство использования инструментальных сервисов (37%), а также репутация и доверие (44%). Организации, которым удастся найти баланс между работой с внешними партнерами и развитием и привлечением к делу контейнеризации собственных сотрудников, будут иметь все шансы воспользоваться растущим потенциалом облака. По мнению IDC, «экосистема технологических компаний, помогающих клиентам мигрировать в облачные среды, создавать инновации в облаке и управлять расширяющимися облачными средами, позволит предприятиям уложиться в ускоренные графики перехода в облако».

В целом исследование показало, что уровень внедрения контейнерных технологий в организациях высок. 71% респондентов указали, что активно используют эти технологии в той или иной форме, в режиме широкой (22%) или ограниченной (22%) промышленной эксплуатации, либо в пилотных проектах (23%).

Повышенный интерес к контейнерам отражает стремление организаций к проведению модернизации, а также к повышению качества, производительности и безопасности приложений. 46% респондентов, задействованных в создании кода приложений или развертывании сервисов, назвали приложения на основе контейнеров своим главным приоритетом в разработке ПО на ближайшие 12 месяцев. За этим следует повышение качества, производительности и безопасности (43%), усиление процессов непрерывной интеграции и доставки CI/CD (32%), повышение переносимости (29%) и переход на облачные технологии (27%).

Поддержка ИТ-операций в гибридных средах – именно этот фактор 34% опрошенных технических специалистов, напрямую задействованных в создании кода приложений или развертывании сервисов, а также имеющих непосредственный опыт программирования и разработки контейнеров, назвали ключевым преимуществом контейнеров с точки зрения разработки и эксплуатации. Гибридное облако, прочно вошедшее в жизнь современной организации на уровне ИТ-инфраструктуры, инструментов и приложений, требует комплексной открытой платформы и сервисов поддержки, чтобы предотвратить снижение производительности и скорости ИТ-операций из-за роста сложности. Исследование показывает, что, по мнению респондентов, контейнеры подтвердили свои технические и бизнес-преимущества в том, что касается переносимости приложений и согласованности развертывания в гибридных средах. Говоря о преобладающих типах контейнерных приложений, разрабатываемых в их организации, 43% из 524 респондентов, ответивших на этот вопрос, назвали приложения, которые упрощают интеграцию и повышают согласованность внутренних систем и компонентов.

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