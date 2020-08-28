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В ближайшие четыре года мировые расходы на искусственный интеллект удвоятся

28 августа 2020 г., 12:05
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В ближайшие четыре года мировые расходы на искусственный интеллект удвоятся

Согласно оценкам IDC, в 2020 г. глобальные расходы на решения, связанные с искусственным интеллектом, достигнут 50,1 млрд долл. На фоне активного внедрения организациями AI как важного элемента конкурентной трансформации бизнеса в эпоху цифровой экономики, при среднегодовом росте в размере 20,1% по итогам 2024 г. общий объем расходов превысит 110 млрд долл.

Ключевыми двигателями адаптации AI окажутся помощь в решении стоящих перед потребителями задач при выборе товаров и услуг, а также облегчение выполняемых работниками различных сфер задач. Наиболее востребованными вариантами использования AI остаются автоматизированные сервис-агенты для выбора товаров и услуг, интеллектуальные рекомендации по товарам, автоматический анализ и предотвращение угроз, ИТ-автоматизация. На эти цели суммарно уйдет около трети общих расходов на AI в 2020 г. Среди наиболее динамично развивающихся вариантов использования AI окажутся ИТ-автоматизация, фармацевтические исследования, автоматизация человеческих ресурсов.

Чуть более трети расходов на искусственный интеллект сформируют ПО и услуги, а оставшаяся часть уйдет на аппаратное обеспечение. На AI-приложения будет потрачено 14,1 млрд долл., а на ИТ-услуги, связанные с AI — 14,5 млрд долл. В аппаратном сегменте наиболее крупные расходы (11,2 млрд долл.) будут связаны с покупкой серверов. Расходы на ПО будут расти наиболее динамично — CAGR сегмента составит 22,5%.

В течение прогнозного периода на США придется свыше половины общемировых расходов на ИТ, а лидирующими в части освоения средств отраслями окажутся розница и банковская сфера. Следом разместятся Западная Европа (банковский сектор, розница, дискретное производство) и Китай (правительственные расходы, банковский сектор, профессиональные услуги). Наиболее быстрыми темпами будут расти расходы в Японии (CAGR 32,1%) и Латинской Америке (22,5%).


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