Veoneer и Qualcomm разработают платформу автономного вождения следующего поколения

28 августа 2020 г., 12:35

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Veoneer и Qualcomm Technologies объединили усилия в разработке масштабируемых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance System, ADAS) и решений совместного (Collaborative) и автономного вождения.



Как отмечается, разработки будут вестись на базе программного обеспечения для восприятия окружающей среды и определения политики вождения (driving policy) компании Veoneer и систем на кристалле и ускорителей Qualcomm Snapdragon Ride ADAS/AD. Сюда входят системы от 1-го до 4-го уровней (L1 - L4), предназначенные для создания открытых платформ для поставщиков 1-го уровня (Tier-1) и автопроизводителей.



Интегрированная программно-аппаратная платформа, предназначенная для решения сложных вопросов, связанных с разработкой систем ADAS, включая обеспечение безопасности, должна удовлетворять растущие потребности экосистемы автопроизводителей в масштабируемых и обновляемых решениях для автомобилей всех классов, где требуются продвинутые и энергоэффективные вычислительные, облачные и коммуникационные сервисы.



Платформа объединит программное обеспечения Veoneer пятого поколения для восприятия окружающей среды и определения политики вождения с имеющимися и перспективными продуктами портфолио Snapdragon Ride.



Qualcomm Technologies планирует обеспечить доступность этой интегрированной платформы для глобальных автопроизводителей и поставщиков уровня Tier-1.



Veoneer выступит в качестве системного интегратора уровня Tier-1 для нового решения, продолжая в то же время текущую деятельность по разработке, продажам и запуску полной линейки продуктов и систем ADAS и совместного вождения.



Планируется, что открытая и программируемая платформа, которую намереваются создать обе компании, расширит возможности автопроизводителей и поставщиков уровня Tier-1 в области кастомизации, в то же время прокладывая путь для развития автомобильной архитектуры следующего поколения. По замыслу компаний, интегрированная платформа будет доступна для производства автомобилей через поставщиков Tier-1 или напрямую для OEM-производителей в 2024 году.



Программный стек Veoneer — это решения для автомобильной промышленности, при создании которых учитываются требования международных автопроизводителей, регуляторов и рейтинговых агентств. Решения заслужили высшие баллы и позволили автопроизводителям получить 5 звезд в рейтингах безопасности Европейской ассоциации по оценке безопасности новых автомобилей (European New Car Assessment Program, Euro NCAP) за 2018 и 2020 гг. Компании планируют выпустить передовую оптимизированную автомобильную платформу, совместимую с требованиями функциональной безопасности, которая будет включать весь спектр оптимизированных функций NCAP вплоть до режима вождения «свободные руки» (hands-free) на шоссе и в медленном потоке (slow-moving traffic). Платформа будет предусматривать возможность постоянных обновлений «по воздуху».



Программный стек будет разрабатываться специализированной организацией в рамках Veoneer.



В начале этого года Qualcomm Technologies анонсировала пополнение автомобильного портфолио, представив новую платформу Qualcomm Snapdragon Ride. Платформа построена на основе линейки автомобильных систем на кристалле и ускорителей, включая масштабируемые модульные гетерогенные высокопроизводительные многоядерные CPU, отвечающие за планирование и принятие решений, энергоэффективные модули на основе ИИ и компьютерного зрения, новейшие графические процессоры, обеспечивающие высококачественную визуализацию, сигнальные процессоры для видеокамер и специализированные системы функциональной и информационной безопасности. Платформа будет включать программный стек Veoneer, интегрированный в масштабируемые от уровня L1 (ADAS) до L4 (автономное вождение) системы на кристалле и акселераторы Snapdragon Ride, в которых используются лидирующие технологии Qualcomm Technologies для гетерогенных вычислений, передовые техпроцессы, маломощные и высокопроизводительные автомобильные полупроводниковые приборы.



Стороны подписали не связывающее письмо о намерениях и планируют составить окончательное соглашение во второй половине 2020 г.

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