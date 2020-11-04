В 2021 г. будет поставлено свыше полумиллиарда носимых гаджетов для смартфонов

4 ноября 2020 г., 11:35

Спрос на носимые гаджеты для смартфонов и полностью беспроводные наушники (TWS) стабильно растет в период пандемии COVID-19, — сообщает Canalys. в 2020 г. их общий объем поставок увеличится на 32% «YoY», до 436,5 млн устройств. По итогам будущего года будет отгружено не менее 558,3 млн гаджетов, из них свыше 200 млн носимых на запястье и около 350 млн — надеваемых на уши. Что интересно, последняя категория будет расти гораздо более высокими темпами (+39% «YoY»), тогда как позитивная динамика в сегменте носимых моделей не превысит 12%.

В период с 2020 по 2024 г. среднегодовой рост носимого сегмента составит 6,7%, а направления TWS — 19,8%.

Аналитики уверены, что пандемия заметно продлит жизненный цикл имеющихся смартфонов, однако потребители с целью получения удовольствия от покупок, будут радовать себя небольшими, менее дорогими гаджетами. Продукты рассматриваемой категории подойдут для этой цели как нельзя лучше.

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