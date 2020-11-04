Первый в Украине принтер Ricoh Pro L5160 заработал в типографии «Идея Принт»

4 ноября 2020 г., 10:55

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По сообщению «Мегатрейд», первый в Украине латексный принтер Ricoh Pro L5160 был запущен в типографии «Идея Принт». Этот проект был реализован с участием партнера «Мегатрейд» — компании LDS, которая выполнила запуск решения. Это устройство способно печатать с применением белых чернил на материалах шириной до 1625 мм и предназначено для производства первоклассной интерьерной продукции, уличной рекламы, различных экспозиционных материалов.

Среди преимуществ Ricoh Pro L5160 отмечается наличие широкой и ровной без ребристых направляющих поверхности рабочего стола, что позволяет равномерно и с высоким разрешением наносить краску на различные материалы, обеспечивает четкую геометрию без растяжения краев что важно для печатания на обоях.

Высокое качество печати достигается благодаря разрешению 1200×1200 dpi и возможностям изменения размера капли, что обеспечивает более плавные градации и воспроизведения мельчайших деталей.

Идущее в комплекте с Ricoh Pro L5160 программное обеспечение Colorgate PS10 призвано обеспечить лучшую согласованность цветов и управления рабочими процессами между различными принтерами, включая другие марки.

Решение поддерживает печать белого в дополнение к стандартному CMYK, что дает более яркие и насыщенные цвета и расширяет спектр применения. В частности, возможна трехслойная печать, при которой белые чернила печатаются между цветными, что позволяет видеть изображение с обеих сторон, хотя печать выполняется только на одной.

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