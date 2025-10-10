Уряд затвердив порядок проведення тренінгів з кібергігієни для держслужбовців та військових

10 октября 2025 г., 15:35

Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Держспецзв’язком постанову, якою затверджено Порядок проведення інструктажів та регулярних тренінгів з кібергігієни.

Це рішення передбачає проведення навчань для суб’єктів державного управління: членів Кабміну, народних депутатів, працівників патронатних служб, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців, військовослужбовців, працівників органів державної влади, інших державних органів, керівників та працівників державних підприємств, установ та організацій.

Метою документа є підвищення стійкості державних органів до кібератак шляхом формування практичних навичок безпечної поведінки в кіберпросторі та захисту персональних даних.

Зміст навчань визначатиметься кожним органом державної влади, підприємством чи установою самостійно на підставі реальних і потенційних кіберзагроз та специфіки завдань.

Інструктажі та тренінги зможуть проводити відповідальні особи підрозділів з кіберзахисту самої установи, а також основні суб’єкти національної системи кібербезпеки (такі як Держспецзв’язку, СБУ, Національна поліція та інші) за погодженням з органом влади, де вони відбуватимуться. Також до проведення навчань можуть залучатися зовнішні експерти, які надають послуги у сфері кіберзахисту, на договірній основі.

Навчання мають проводитися не рідше одного разу на рік протягом усього строку перебування на посаді. Новопризначені особи мають пройти початковий інструктаж протягом одного календарного місяця після дати призначення. Якщо стався значний кіберінцидент чи кібератака у відповідному органі, установі чи на підприємстві мають відбутися позапланові тренінги. Під час особливого періоду періодичність та порядок проведення інструктажів для військовослужбовців Збройних Сил визначається Головнокомандувачем Збройних Сил.

Контроль за проведенням тренінгів покладається на керівників відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Перевірку звітної інформації здійснюватиме Держспецзв’язку під час оцінювання стану кіберзахисту або проведення заходів державного контролю.

